Руската армия „частично е изтласкала“ ВСУ от границата на Харковска област

В сектора Великий Бурлук в Харковска област руската армия е успяла да изтласка Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от държавната граница и да „напредне леко“ навътре. Това заяви Виктор Трегубов, началник на отдела за комуникации на Обединената група сили, в ефира на „Мы — Украина“.

По думите му, руснаците са провеждали атаки по този участък от фронта „от доста време“.

„Сега те просто успяха да изтласкат малко украинските сили от границата, като направиха плитко нахлуване от границата. Не е дълбоко нахлуване, но е доста дълго“, обясни военният.

Трегубов добави, че руснаците вероятно се стремят да установят плацдарми за по-нататъшно настъпление срещу Купянск от север или към Великий Бурлук. ВСУ обаче момента сдържат настъплението.

„Натискът там е значителен, той не може да бъде пренебрегнат“, заключи Трегубов.