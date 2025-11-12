Подразделения на руската групировка войски „Център“ са завършили „разчистването“ на село Сухой Яр в Донецка област от присъствието на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„В село Красноармейск (Покровск) в ДНР групи на 2-ра армия провеждат активни настъпателни операции в западната част на града, северозападните и източните квартали на Централния район и в западната индустриална зона. Разчистването на село Сухой Яр в ДНР от украински бойци е завършено“, се казва в изявлението.