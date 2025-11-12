НА ЖИВО
          Руската армия превзе Сухой Яр на южния фланг на Покровския фронт

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделения на руската групировка войски „Център" са завършили „разчистването" на село Сухой Яр в Донецка област от присъствието на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          „В село Красноармейск (Покровск) в ДНР групи на 2-ра армия провеждат активни настъпателни операции в западната част на града, северозападните и източните квартали на Централния район и в западната индустриална зона. Разчистването на село Сухой Яр в ДНР от украински бойци е завършено", се казва в изявлението.

