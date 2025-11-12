Руски бойци са разчистили три улици в западната част на Купянск от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи командирът на щурмовия отряд на 121-ви мотострелков полк от руската групировка войски „Запад“ с позивна Лаврик, предава РИА Новости.

„Изпълнихме задачата да разчистим улиците 1-ва Западная, Зодчих и Вербицкого от бойци от украинските въоръжени сили“, заяви той във видео, публикувано от Министерството на отбраната на РФ.

Лаврик уточни, че щурмовите части продължават боевете в западната част на града и са унищожили петнадесет украински войници, държащи позициите си. По думите му, руските части разгромяват ВСУ в южната част на Купянск и в гориста паркова зона в границите на града.

Командирът добави, че руските бойци са в бойно настроение и ще изпълнят възложената им мисия.

Купянск е един от ключовите градове за отбраната на ВСУ в източната част на Харковска област. Разположен на река Оскол, той разделя града на две части. Превземането на града ще позволи на руската армия да продължи настъплението си в западната част на региона. Във вторник Министерството на отбраната на РФ обяви, че армията е превзела източната част на Купянск.