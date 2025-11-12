Руснаците громят украинските позиции в Мирноград с ФАБ-3000 (ВИДЕО)

В Telegram се появи видео от руски удар по позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград с 3-тонната авиационна бомба ФАБ-3000, съобщава „Изнанка“.

Това не е първият такъв случай в последните дни. Разрушителната сила на тези бомби трябва да принуди украинските бойци да изоставят предварително подготвените си позиции във високите сгради на близкия до Покровск град.