          Война

          Руснаците громят украинските позиции в Мирноград с ФАБ-3000 (ВИДЕО)

          Удар с ФАБ-3000
          Удар с ФАБ-3000
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Telegram се появи видео от руски удар по позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград с 3-тонната авиационна бомба ФАБ-3000, съобщава „Изнанка“.

          - Реклама -

          Това не е първият такъв случай в последните дни. Разрушителната сила на тези бомби трябва да принуди украинските бойци да изоставят предварително подготвените си позиции във високите сгради на близкия до Покровск град.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински военен експерт: Няма срив на фронта в Запорожка област, руснаците натискат позициите на ВСУ

          Иван Христов -
          Не може да се говори за срив на фронта в Запорожка област, по-скоро има „натиск“ на руската армия през позициите на Въоръжените сили на...
          Война

          Положението на ВСУ при Гуляйполе продължава да се влошава

          Иван Христов -
          Положението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при Гуляйполе в Запорожка област продължава да се влошава, пише „Военная Хроника“. Както отбелязват от Telegram канала, след...
          Война

          ВСУ са се оттеглили на по-удобни линии за отбрана при Равнополе в Запорожка област и са спрели руското придвижване

          Иван Христов -
          Късно вечерта във вторник Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се оттеглили на по-изгодни позиции, за да запазят живота на личния състав, след като...

