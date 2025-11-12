Съветът на децата към председателя на ДАЗД проведе специално заседание за онлайн безопасността

Съветът на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе специално заседание, на което постави темата за онлайн сигурността на децата и младежите в контекста на все по-често използване на изкуствен интелект (ИИ), предаде репортер на БГНЕС.

Участие в специалното заседанието, което се проведе в резиденция „Бояна“, взеха членове на Съвета – деца от всички области в страната, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова, както и старши комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция „Киберпрестъпност“, ГДБОП – МВР.

„Радвам се, че в днешния ден стартира поредното заседание на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Никога не съм крила, че това е един от най-приятните ми ангажименти, защото в такъв формат чуваме гласа на децата. Гласът на българските деца на национално и международно ниво, тъй като вие вече участвате и в международни форуми, за което се гордеем с вас“, заяви д-р Теодора Иванова.

Като посочи темата на заседанието на Съвета на децата – онлайн безопасността, председателят на ДАЗД подчерта колко изключително актуална е тя.

„За нас е изключително важно да чуем вашето мнение и вашето становище за това колко време прекарват децата в онлайн пространството, защитени ли се чувствате, има ли необходимост да има възрастови ограничения, когато ползвате социалните мрежи, какъв е първият ви сблъсък с ИИ“, обърна се д-р Теодора Иванова към децата.

Ние от ДАЗД залагаме на превенцията, каза още тя.

Социалният министър Борислав Гуцанов разказа за инициативата на Австралия за забрана до 16 години на приложения, свързани с интернет пространството. А поводът за това е самоубийството на дете, след като негови фалшиви голи снимки са разпространени в интернет.

„Децата до 6 години въобще не трябва да имат екран пред себе си, защото това оказва огромно влияние на тяхната психика“, заяви министър Гуцанов и отбеляза рязкото покачване на случаите на деца с аутизъм.

Не може да има такъв проблем и ние да се правим, че той не съществува, категоричен е социалният министър. „Аз съм абсолютно убеден, че трябва да се вземат мерки“, заяви още социалният министър и съобщи, че от началото на годината има 21 362 обаждания на Спешната телефонна линия на ДАЗД, от които 10 879 са проведените консултации.

Директорът на Дирекция „Киберпрестъпност“ ст. ком. Владимир Димитров разказа на специалното заседание, че със специализиран софтуер наблюдават киберпространството в България и установяват кои IP адрес свалят и разпространят материали с детска сексуална експлоатация.

„Подкрепяме становището на министър Гуцанов, че крайностите не са най-добрата възможност, която ние можем да предприемем, но осъзнаваме и ясната нужда, че трябва да се направи нещо, защото наши връстници стават жертва на онлайн тормоз“, каза председателят на Съвета на децата Калоян и обърна внимание, че няма как нещо да се осъществи реално като промяна, ако няма диалог в триъгълника между децата, институциите и родителите.

По думите му телефоните са естественото продължение на нашите ръце, така че трябва да бъдем много внимателни, когато ги ползваме.

След неговото изказване беше дадена възможност на децата да зададат въпросите си.