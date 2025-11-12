НА ЖИВО
          Сериозна ВиК авария обхвана Хасково

          Екипи на „ВиК“ ЕООД – Хасково продължават да отстраняват авария по магистрален водопровод, свързващ помпената станция край село Ябълково с областния център, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

          Повредата е регистрирана още снощи, но и към днешния ден не е напълно овладяна, уточняват от „ВиК“-Хасково. Въпреки че водоемите разполагат с достатъчни количества вода, се очакват временни нарушения в водоподаването към някои от големите квартали на града – „Бадема“, „Орфей“, „Червена стена“, „Любен Каравелов“, „Република“, „Дружба“, както и към части от „Куба“ и „Кенана“.
          Проблеми с водоснабдяването са възможни и в селата Минерални бани, Спахиево, Брястово, Татарево и Колец.

          Паралелно с аварийния ремонт, дружеството продължава и почистването на кладенци за питейна вода. Миналата седмица е обработен първият кладенец във вододайната зона „Ябълково“, като според доклада на фирмата изпълнител дебитът е нараснал от 3 на 10 литра в секунда.

          Общо пет кладенеца трябва да бъдат почистени до края на ноември, съгласно утвърдения график.
          Още 12 кладенеца от същата зона са включени в проект по Оперативна програма „Околна среда“, за който вече са проведени обществени поръчки и предстои подписване на договори с изпълнителите.

          Според „ВиК“-Хасково целта е да се увеличи водният добив, който в момента възлиза на около 200 литра в секунда от общо 36 кладенеца. След приключване на всички дейности се очаква производството да достигне приблизително 250 литра в секунда.

          Припомняме, че на 29 октомври половин Хасково остана без вода заради друга голяма авария по същия магистрален водопровод.

