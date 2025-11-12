Шефът на НЗОК: Дефицитът на Касата намалява двойно за 4 месеца

Дефицитът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е намалял до 215 млн. лв., съобщи пред журналисти управителят на Касата доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет.
Обсъден е отчетът за деветмесечието
По време на заседанието надзорниците са разгледали изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за първите девет месеца на годината.
Баланс по пера, без прогноза за края на годината
По думите му, към момента бюджетът на НЗОК е балансиран по всички пера, както е заложен в закона. Управителят обаче не се ангажира с прогноза как точно институцията ще приключи финансовата година.
Сериозен спад на дефицита за няколко месеца
През юли доц. Стефановски съобщи, че дефицитът на Касата е бил около 400 млн. лв., което означава, че за няколко месеца негативното салдо е намаляло почти наполовина.
Това показва стабилизиране на финансовото изпълнение и по-добра събираемост на приходите в рамките на второто полугодие, отбелязват от НЗОК.
