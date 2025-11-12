НА ЖИВО
          Шефът на НЗОК: Дефицитът на Касата намалява двойно за 4 месеца

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Дефицитът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е намалял до 215 млн. лв., съобщи пред журналисти управителят на Касата доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет.

          Обсъден е отчетът за деветмесечието

          По време на заседанието надзорниците са разгледали изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за първите девет месеца на годината.

          „Текущото изпълнение на бюджета показва, че все още има несъбрани 22 млн. лв. от здравни вноски,“ уточни доц. Стефановски, като допълни, че тези средства ще бъдат събрани до края на годината.

          Баланс по пера, без прогноза за края на годината

          По думите му, към момента бюджетът на НЗОК е балансиран по всички пера, както е заложен в закона. Управителят обаче не се ангажира с прогноза как точно институцията ще приключи финансовата година.

          Шефът на Надзорния съвет на НЗОК: Бюджетът на касата се увеличава с 34 милиона евро

          Сериозен спад на дефицита за няколко месеца

          През юли доц. Стефановски съобщи, че дефицитът на Касата е бил около 400 млн. лв., което означава, че за няколко месеца негативното салдо е намаляло почти наполовина.

          Това показва стабилизиране на финансовото изпълнение и по-добра събираемост на приходите в рамките на второто полугодие, отбелязват от НЗОК.

          Шефът на Надзорния съвет на НЗОК: Бюджетът на касата се увеличава с 34 милиона евро

          Рекорден ръст на проверките в София

          Пламена Ганева -
          Столичният инспекторат отчита най-високите резултати в историята си за периода ноември 2024 – октомври 2025 г., показвайки, че засиленият контрол върху чистотата, строителните дейности...
          Политика

          По искане на ПП: Извънредно заседание на бюджетната комисия в парламента

          Никола Павлов -
          Днес в 16:00 часа ще се проведе извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, на което са поканени представители на синдикатите и...
          Политика

          Благомир Коцев остава кмет на Варна от ареста, няма да подава оставка

          Никола Павлов -
          От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания градоначалник Благомир Коцев, съобщи на пресконференция неговият заместник Павел Попов. Решението е...

