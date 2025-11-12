„Синият Мелън“ блесна в Женева: диамантът бе продаден за 26,6 милиона долара

Яркосиният диамант „Син Мелън“ с тегло 9,51 карата и форма на круша беше продаден на търг на „Кристис“ в Женева за впечатляващите 26,6 милиона щатски долара, включително таксите, съобщава БТА.

Камъкът е кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл „Бъни“ Мелън, известна с любовта си към изкуството и редките бижута. Очакванията на експертите бяха цената да достигне между 20 и 30 милиона долара, което продажбата напълно оправда.

„Това е важен момент за нашия екип и доказателство за апетита на колекционерите към необикновени и прочути скъпоценни камъни,“ заяви Рахул Кадакия, международен директор на отдела за бижута в „Кристис“.

Макар и впечатляваща, сумата не достига рекорда за най-скъп яркосин диамант – той се държи от легендарния „Син Опенхаймер“, продаден през 2016 г. за над 57 милиона долара.

Интересен факт е, че „Синият Мелън“ вече е бил продаван през 2014 г., същата година, когато Бъни Мелън почина. Тогава камъкът достигна цена от 32,6 милиона долара – една от най-високите, плащани някога за цветен диамант.

Аукционът в Женева беше първата част от двудневните продажби на бижута, а в сряда „Сотбис“ ще предложи нов бляскав акцент – яркорозов диамант „Искрящата роза“ с тегло 10,08 карата, оценен на около 20 милиона долара.