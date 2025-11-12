НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          „Синият Мелън“ блесна в Женева: диамантът бе продаден за 26,6 милиона долара

          0
          3
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Яркосиният диамант „Син Мелън“ с тегло 9,51 карата и форма на круша беше продаден на търг на „Кристис“ в Женева за впечатляващите 26,6 милиона щатски долара, включително таксите, съобщава БТА.

          - Реклама -

          Камъкът е кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл „Бъни“ Мелън, известна с любовта си към изкуството и редките бижута. Очакванията на експертите бяха цената да достигне между 20 и 30 милиона долара, което продажбата напълно оправда.

          „Това е важен момент за нашия екип и доказателство за апетита на колекционерите към необикновени и прочути скъпоценни камъни,“ заяви Рахул Кадакия, международен директор на отдела за бижута в „Кристис“.

          Макар и впечатляваща, сумата не достига рекорда за най-скъп яркосин диамант – той се държи от легендарния „Син Опенхаймер“, продаден през 2016 г. за над 57 милиона долара.

          Интересен факт е, че „Синият Мелън“ вече е бил продаван през 2014 г., същата година, когато Бъни Мелън почина. Тогава камъкът достигна цена от 32,6 милиона долара – една от най-високите, плащани някога за цветен диамант.

          Аукционът в Женева беше първата част от двудневните продажби на бижута, а в сряда „Сотбис“ ще предложи нов бляскав акцент – яркорозов диамант „Искрящата роза“ с тегло 10,08 карата, оценен на около 20 милиона долара.

          Яркосиният диамант „Син Мелън“ с тегло 9,51 карата и форма на круша беше продаден на търг на „Кристис“ в Женева за впечатляващите 26,6 милиона щатски долара, включително таксите, съобщава БТА.

          - Реклама -

          Камъкът е кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл „Бъни“ Мелън, известна с любовта си към изкуството и редките бижута. Очакванията на експертите бяха цената да достигне между 20 и 30 милиона долара, което продажбата напълно оправда.

          „Това е важен момент за нашия екип и доказателство за апетита на колекционерите към необикновени и прочути скъпоценни камъни,“ заяви Рахул Кадакия, международен директор на отдела за бижута в „Кристис“.

          Макар и впечатляваща, сумата не достига рекорда за най-скъп яркосин диамант – той се държи от легендарния „Син Опенхаймер“, продаден през 2016 г. за над 57 милиона долара.

          Интересен факт е, че „Синият Мелън“ вече е бил продаван през 2014 г., същата година, когато Бъни Мелън почина. Тогава камъкът достигна цена от 32,6 милиона долара – една от най-високите, плащани някога за цветен диамант.

          Аукционът в Женева беше първата част от двудневните продажби на бижута, а в сряда „Сотбис“ ще предложи нов бляскав акцент – яркорозов диамант „Искрящата роза“ с тегло 10,08 карата, оценен на около 20 милиона долара.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тежък пътен инцидент край Хасково: Двама души са в болница след отнето предимство

          Георги Петров -
          Двама души са настанени в болница след пътнотранспортно произшествие, случило се на разклона за село Книжовник, област Хасково, съобщава БГНЕС. Инцидентът е станал между лек...
          Война

          Орбан: Среща между Тръмп и Путин в Будапеща така или иначе ще има

          Иван Христов -
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е на дневен ред....
          Война

          The Telegraph: Загубата на Покровск носи опасност не само за украинската отбрана

          Иван Христов -
          Наскоро в интернет се появи видеоклип, показващ как руски войски влизат в Покровск с мотоциклети, бъгита и автомобили под прикритието на мъгла. Публикуваните кадри...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions