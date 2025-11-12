НА ЖИВО
          Скандалът с черното тото в Турция ескалира още

          1024 футболисти от 27 клуба отиват на разпит

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Турската футболна федерация (TFF) започна дисциплинарно разследване, за да установи дали играчи и съдии са правили залози на футболни мачове, съобщиха от централата.

          „Турската футболна федерация започна дисциплинарно разследване, за да установи дали лица, обхванати от „дисциплинарните правила“, са правили залози на футбол. Трябва да се отбележи, че данните, предмет на дисциплинарното разследване, се събират от официални записи, предоставени след обжалването ни до Управителния съвет на организацията Spor Toto“, се казва в изявление.

          По-рано TRT Haber съобщи, че 1024 футболисти от 27 клуба, ще се явят пред Дисциплинарния съвет на TFF като част от разследване за незаконни залози на мачове.

          Също така беше разкрито, че ТФФ е отстранила 149 съдии за периоди от осем месеца до една година, след като е установено, че имат сметки за залози при букмейкъри, включително чуждестранни.

          Истанбулската прокуратура издаде заповеди за арест на 18 рефери, както и на Умут Еркен, ръководител на спортния отдел във вестник „Фанатик“, пише ТАСС.

          Президентът на TFF Ибрахим Хаджъосманоглу заяви, че в националния футбол има „морална криза“. Той добави, че разследването на съдиите е разкрило също, че 42 от тях са направили над 1000 залога на мачове, а един – 18 227 залога. В много случаи залозите са направени еднократно.

