      сряда, 12.11.25
          Стоян Орманджиев: Предложиха Хулио Веласкес за треньор на ЦСКА, но ние вече бяхме избрали Томаш

          Бившият изпълнителен директор на "армейците" разкри интересни подробности около търсенето на старши треньор за представителния отбор през лятото на миналата година

          Снимка: БГНЕС
          Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев разкри пред Дарик радио и dsport, че настоящият наставник на Левски Хулио Веласкес е бил предложен за треньор на „червените“ през лятото на 2024 година.

          Тогава той е бил сред вариантите за наследник на Томислав Стипич, но в крайна сметка ръководството на „армейците“ се спря на Александър Томаш.

          „Истината е проста. След злополучния мач с Арда, който беше миналия сезон, стигнахме до решение да сменим Томислав Стипич. Едно от имената, които получихме, едно от съобщенията е с името на Веласкес. Негова визитка и с две-три изречения, че този треньор е свободен“, призна Орманджиев и продължи:

          „Той, треньорът, може дори изобщо да не е разбрал, че ни е бил предложен“.

          „Предложен ми е от агент. Едно съобщение, както и много други треньори. Ние вече бяхме избрали Томаш. Такъв беше моментът“, допълни бившият директор на ЦСКА.

