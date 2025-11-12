Стоян Орманджиев: Предложиха Хулио Веласкес за треньор на ЦСКА, но ние вече бяхме избрали Томаш

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев разкри пред Дарик радио и dsport, че настоящият наставник на Левски Хулио Веласкес е бил предложен за треньор на „червените“ през лятото на 2024 година.

Тогава той е бил сред вариантите за наследник на Томислав Стипич, но в крайна сметка ръководството на „армейците“ се спря на Александър Томаш.

„Истината е проста. След злополучния мач с Арда, който беше миналия сезон, стигнахме до решение да сменим Томислав Стипич. Едно от имената, които получихме, едно от съобщенията е с името на Веласкес. Негова визитка и с две-три изречения, че този треньор е свободен“, призна Орманджиев и продължи:

„Той, треньорът, може дори изобщо да не е разбрал, че ни е бил предложен“.

„Предложен ми е от агент. Едно съобщение, както и много други треньори. Ние вече бяхме избрали Томаш. Такъв беше моментът“, допълни бившият директор на ЦСКА.