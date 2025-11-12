Стратегията на Румъния: по-тясно сътрудничество с България и Турция за сигурността в Черно море

Засилването на партньорството с Турция, България и други черноморски държави е от ключово значение, а стратегическото партньорство със Съединените щати остава „от изключителна важност“.

Това се казва в проекта на стратегията за отбрана на Румъния.

Страната предвижда да защити енергийните проекти, които ще я превърнат в най-големия производител на природен газ в Европейския съюз до 2027 г., предаде Ройтерс.

Като член на ЕС и НАТО, Румъния споделя 650-километрова сухопътна граница с Украйна и през последните две години неколкократно е била обект на нарушения на въздушното си пространство от руски дронове, както и на плаващи мини в Черно море по ключови търговски и енергийни маршрути. Черно море е стратегически важно за транспорта на зърно, нефт и нефтопродукти и се споделя между България, Румъния, Грузия, Турция, Украйна и Русия.

Сред най-значимите проекти е Neptun Deep – офшорно газово находище, разработвано съвместно от OMV Petrom (контролирана от австрийската OMV) и румънската държавна компания Romgaz. Очаква се добивът да започне през 2027 г., когато Румъния ще се превърне в водещ производител на газ в ЕС.

В документа, публикуван от президента Никушор Дан, се подчертава, че Румъния ще укрепи сътрудничеството с Турция и България с цел защита на критичната енергийна и телекомуникационна инфраструктура.

„Военното присъствие на Русия, нейната агресия срещу Украйна и особено засилената милитаризация на Кримския полуостров след 2014 г. застрашават сигурността в Черноморския регион, безопасността на корабоплаването и експлоатацията на енергийните ресурси,“ се казва в проекта.

Вашингтон наскоро обяви, че изтеглят американски войски, разположени в Румъния, което накара Букурещ да започне преговори с други съюзници от НАТО за възможна тяхна замяна.

В стратегията се посочва също, че правителството обмисля листване на миноритарни дялове от държавни отбранителни компании на фондовата борса с цел повишаване на прозрачността и достъпа до инвестиции.