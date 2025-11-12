Тахов: Започваме 11 приема по интервенции за преработка на селскостопански продукти

През 2026 година ще стартират 11 приема по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. на обща стойност над 440 милиона евро, съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на откриването на международните хранителни изложения „Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфуд & Дринк“ и „Wine & Spirits Show“ в Интер Експо Център – София.

„Още в началото на следващата година ще бъдат обявени приемите на заявления по интервенциите, свързани с преработка на селскостопански продукти на стойност близо 300 милиона евро, а в края на 2026 г. ще бъдат подпомогнати млади и малки стопанства", посочи министърът.

Подкрепа за качествени продукти и модернизация

Тахов подчерта, че за първи път през 2026 г. ще бъде предоставена подкрепа за насърчаване на стопаните да се присъединят към схеми за качество и за популяризиране на техните продукти.

„Стратегическият план има амбициозната цел да изгради стабилна основа за развитие на селското стопанство чрез подобряване на доходите, повишаване на конкурентоспособността и създаване на възможности за преодоляване на пазарните рискове“, заяви министърът.

Той допълни, че още този месец ще бъде отворен прием по две интервенции за инвестиции в земеделските стопанства с общ бюджет от 278 милиона евро.

Хранително-вкусовата индустрия – ключов сектор

По думите на министър Тахов, хранително-вкусовата промишленост е сред водещите отрасли на българската икономика, в който работят около 6 хиляди предприятия, осигуряващи заетост на близо 90 хиляди души.

„Изложения като тези са изключително ценни, защото представят пред потребителите новите стандарти за висококачествени продукти – предимно български, но и чуждестранни, с богато разнообразие“, подчерта министърът.

Международно участие и иновации

От 13 до 15 ноември повече от 400 изложители от България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна, Германия, Италия, Испания, Австрия, Полша, Египет, Виетнам и Индонезия представят нови храни, напитки, технологии, машини и иновации за хранително-вкусовата промишленост и хорека сектора.

Сред официалните гости на откриването бяха посланиците на Индонезия, Виетнам, Италия, Катар и Мароко, както и представители на бизнеса и браншовите организации.

В по-ранна церемония министър Георги Тахов и заместник-омбудсманът Мария Филипова присъстваха на традиционното Освещаване на хляба, извършено от отец Кирил и дякон Иван – символичен жест за плодородие и благополучие на хранителния сектор.