Тежък пътен инцидент край Хасково: Двама души са в болница след отнето предимство

Двама души са настанени в болница след пътнотранспортно произшествие, случило се на разклона за село Книжовник, област Хасково, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал между лек автомобил „Рено“, управляван от мъж, движещ се в посока Хасково, и „Опел“, шофиран от жена. Според първоначалната информация, водачката на „Опел“-а е идвала откъм областния център и е предприела маневра за ляв завой към селото.

При извършването на маневрата обаче, тя не е пропуснала движещия се в насрещното платно автомобил „Рено“, отнемайки предимството му, което е довело до сблъсък.

В резултат на удара са пострадали и двамата шофьори. Те са транспортирани за преглед и лечение в болницата в Хасково.

Екип на „Пътна полиция“ е пристигнал на мястото на произшествието, за да установи точните причини за случилото се. Движението в района на катастрофата беше временно затруднено.