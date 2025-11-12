The Telegraph: Загубата на Покровск носи опасност не само за украинската отбрана

Наскоро в интернет се появи видеоклип, показващ как руски войски влизат в Покровск с мотоциклети, бъгита и автомобили под прикритието на мъгла. Публикуваните кадри подхранват опасенията, че ключов транспортен и железопътен възел в Югоизточна Украйна е на ръба да бъде загубен от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише The Telegraph.

Журналистите отбелязват, че стратегическият град е под обсада повече от година, носейки основната тежест на руската атака в източната част на страната. Близо една трета от всички боеве по 1000-километровата фронтова линия в момента се водят в Покровск.

Боевете продължават къща по къща сред почернелите руини на високи сгради от съветската епоха, където са останали само няколкостотин от предвоенното население от 60 000 души. Военните наскоро съобщиха, че в Покровск има приблизително 300 руски войници, но Москва засилва усилията си да пробие отбраната на града, възползвайки се от гъстата мъгла.

„Целта им остава същата: да достигнат северните покрайнини на Покровск и след това да се опитат да обкръжат агломерацията“, заявиха от 7-ми корпус на украинските десантно-щурмови сили.

Медията посочва, че ако Покровск падне, това ще бъде най-голямото завоевание на Русия в Украйна за повече от две години и ще ѝ позволи да напредва на север и запад, заплашвайки „пояса от крепости“ – бастионите на украинската отбрана в Донбас. Падането на града ще бъде и удар по украинския морал и ще засили реториката на руския президент Владимир Путин, който се опитва да убеди Доналд Тръмп, че Русия напредва и че помощта за Киев е безполезна.

Руски тактики и загуби

Както в Бахмут, Русия разполага безкрайни вълни от пехота, постигайки малки и скъпоструващи успехи – понякога само за да превземе укрепен бункер или залесена местност. Само през октомври руските загуби се оценяват на рекордните 25 000 убити и ранени. С настъпването на зимата напредването става още по-трудно, без растителност, която да скрие войските от дронове.

Според украинските бойци, в града вече има повече руски войници, отколкото бойци от ВСУ. От седмици Русия изпраща малки групи диверсанти – по двама или трима души всяка – да се инфилтрират през оскъдните украински отбранителни линии. Веднъж влезли в града, те или сеят хаос, или се окопяват, очаквайки подкрепления, като постепенно увеличават броя си.

Украинският военен анализатор и бивш офицер от СБУ Иван Ступак заяви: „Украйна бавно, но сигурно губи Покровск. Обкръжението все още не е завършено, но пътищата за доставки са почти прекъснати. Входът е около 5 км“, заяви той пред The ​​Telegraph.

ВСУ се оттеглят от града

Призивите за изтегляне на украинските войски от града се увеличават. Преди това украинските генерали бяха критикувани, че са задържали позициите си твърде дълго, излагайки войниците си на риск.

Ступак смята, че е дошло времето да започне организирано изтегляне от южните отбранителни линии, за да се избегнат безсмислени загуби и евентуално тежко тактическо поражение. „Изключително важно е бойните решения да се вземат от военните, а не от политиците“, отбеляза той.

Медиите съобщават, че ако Украйна се откаже от Покровск, ще трябва да се откаже и от Мирноград, което би било допълнителен удар по отбранителната линия в този участък от фронта.