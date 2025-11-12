Тръмп ще подпише закон за прекратяване на най-дългото спиране на правителството в историята на САЩ

Президентът Доналд Тръмп се надява да подпише законопроект, който ще сложи край на най-дългото спиране на работата на американското правителство в историята, по-късно тази вечер, след очакваното му приемане от контролирания от републиканците Конгрес, съобщи Белият дом.

„Президентът Тръмп очаква с нетърпение най-накрая да сложи край на това опустошително блокиране от Демократическата партия със своя подпис и се надяваме подписването да се състои тази вечер“, заяви прессекретарят Каролайн Левит.