      сряда, 12.11.25
          Тръмп ще подпише закон за прекратяване на най-дългото спиране на правителството в историята на САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Доналд Тръмп се надява да подпише законопроект, който ще сложи край на най-дългото спиране на работата на американското правителство в историята, по-късно тази вечер, след очакваното му приемане от контролирания от републиканците Конгрес, съобщи Белият дом.

          „Президентът Тръмп очаква с нетърпение най-накрая да сложи край на това опустошително блокиране от Демократическата партия със своя подпис и се надяваме подписването да се състои тази вечер“, заяви прессекретарят Каролайн Левит. 

