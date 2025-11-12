НА ЖИВО
          Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

          Истанбулската главна прокуратура е поискала наказание между 828 и 2352 години затвор за арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщава в. „Хюриет“. Срещу него са повдигнати 142 обвинения, сред които и за създаване и ръководене на организирана престъпна група.

          „Имамоглу е обвинен в тежки финансови злоупотреби и участие в престъпна мрежа,“ посочва турското издание.

          Обвинителният акт включва общо 402 души, като 105 от тях са в ареста.

          Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а дни по-късно беше временно отстранен от поста от общинския съвет на Истанбул. Разследването, свързано с дейността на Истанбулската голяма община, доведе и до ареста на редица общински служители.

          Мащабните арести предизвикаха вълна от протести в Турция, които наблюдатели определят като най-големите от 2013 г. насам, когато страната беше разтърсена от демонстрациите в парка „Гези“.

          В средата на октомври турската прокуратура приключи друго антикорупционно разследване, като внесе обвинителен акт от 576 страници срещу 200 души, сред които седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).

          Случаят с Имамоглу се следи внимателно в страната и чужбина, тъй като той е считан за един от основните политически опоненти на управляващите в Турция.

