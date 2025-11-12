НА ЖИВО
          Убийците на животни от Перник отиват на съд

          Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт срещу двама души – 26-годишната Г.С. и 35-годишния К.Г., заради създаване и разпространение на видеа с изключителна жестокост към животни, които са били продавани онлайн.

          За жестокост към животни: Внасят обвинителния акт срещу мъчителите от Перник За жестокост към животни: Внасят обвинителния акт срещу мъчителите от Перник

          Разследването разкрива ужасяващи сцени на измъчване и умъртвяване на гръбначни животни, заснети и публикувани в интернет с цел печалба. Двамата обвиняеми ще отговарят пред съда за жестокост към животни, създаване на порнографски материали и участие в престъпен сговор – престъпления по чл. 325б, ал. 2 и чл. 159, ал. 4 от Наказателния кодекс.

          Според прокуратурата, деянията са извършени „по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост“.

          От хоби към престъпен бизнес

          Г.С. и К.Г. се запознали през 2022 г. и скоро станали интимни партньори. След като открили, че в интернет съществува пазар за видеа с садистично и мазохистично съдържание, включително такива с животни, решили да заснемат свои клипове и да ги продават срещу заплащане.

          Обвиняемата закупила предизвикателни дрехи, маски, кожен камшик, електрошок и нож тип „мачете“, а двамата започнали да се снабдяват с дребни животни — морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Някои били купувани от зоомагазини, други – от онлайн обяви.

          В периода март 2023 – декември 2024 г. те заснели десетки видеоклипове, в които животните били измъчвани и убивани.

          „Видеата бяха заснети с изрази на английски език, предназначени за международна аудитория,“ посочват от прокуратурата.

          За продажба на клиповете Г.С. създала платен канал в приложението Telegram, където публикувала записите с „краш-фетиш“ съдържание – сцени на насилие и смърт на животни.
          Достъпът до видеата струвал между 130 и 700 евро, в зависимост от животното и конкретната „поръчка“. Плащанията се приемали чрез Revolut, PayPal и биткойн.

          Обвиняемият К.Г. подпомагал разпространението на канала в други групи и форуми.

          Разследването: експертизи, доказателства и задържане

          В хода на делото са извършени претърсвания, изземвания и редица експертизи — биологични, ДНК, компютърно-технически, психиатрични и психологични.

          През март 2025 г. двамата са привлечени като обвиняеми за престъпления, извършени на територията на София и Перник.
          И в момента се намират в ареста с мярка „задържане под стража“, а съдът предстои да насрочи разпоредителното заседание.

          - Реклама -
          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божидар Божанов: Бюджетът е лош, той налива пари в касичките на Пеевски

          Златина Петкова -
          "Бюджетът е лош, той налива пари в касичките на Пеевски. Това не бюджет нито на ГЕРБ, нито на БСП, а на Делян Пеевски и...
          Политика

          Бюджетната комисия пропадна – спор и скандали

          Пламена Ганева -
          Извънредното заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което трябваше да присъстват представители на синдикатите и работодателите, не се състоя заради липса на...
          Политика

          „Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново

          Екип Евроком -
          Напрежението около параметрите на Бюджет 2026 се покачва, докато синдикати, бизнес и управляващи не успяват да намерят общ език. След среща между КТ "Подкрепа"...

