Убийците на животни от Перник отиват на съд

Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт срещу двама души – 26-годишната Г.С. и 35-годишния К.Г., заради създаване и разпространение на видеа с изключителна жестокост към животни, които са били продавани онлайн.

Разследването разкрива ужасяващи сцени на измъчване и умъртвяване на гръбначни животни, заснети и публикувани в интернет с цел печалба. Двамата обвиняеми ще отговарят пред съда за жестокост към животни, създаване на порнографски материали и участие в престъпен сговор – престъпления по чл. 325б, ал. 2 и чл. 159, ал. 4 от Наказателния кодекс.

Според прокуратурата, деянията са извършени „по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост“.

От хоби към престъпен бизнес

Г.С. и К.Г. се запознали през 2022 г. и скоро станали интимни партньори. След като открили, че в интернет съществува пазар за видеа с садистично и мазохистично съдържание, включително такива с животни, решили да заснемат свои клипове и да ги продават срещу заплащане.

Обвиняемата закупила предизвикателни дрехи, маски, кожен камшик, електрошок и нож тип „мачете“, а двамата започнали да се снабдяват с дребни животни — морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Някои били купувани от зоомагазини, други – от онлайн обяви.

В периода март 2023 – декември 2024 г. те заснели десетки видеоклипове, в които животните били измъчвани и убивани.

„Видеата бяха заснети с изрази на английски език, предназначени за международна аудитория,“ посочват от прокуратурата.

За продажба на клиповете Г.С. създала платен канал в приложението Telegram, където публикувала записите с „краш-фетиш“ съдържание – сцени на насилие и смърт на животни.

Достъпът до видеата струвал между 130 и 700 евро, в зависимост от животното и конкретната „поръчка“. Плащанията се приемали чрез Revolut, PayPal и биткойн.

Обвиняемият К.Г. подпомагал разпространението на канала в други групи и форуми.

Разследването: експертизи, доказателства и задържане

В хода на делото са извършени претърсвания, изземвания и редица експертизи — биологични, ДНК, компютърно-технически, психиатрични и психологични.

През март 2025 г. двамата са привлечени като обвиняеми за престъпления, извършени на територията на София и Перник.

И в момента се намират в ареста с мярка „задържане под стража“, а съдът предстои да насрочи разпоредителното заседание.