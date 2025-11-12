Руската армия влиза с пикапи, мотоциклети и минохвъргачки в Покровск в Донецка област. Според „Украинская правда“ опитите на украинските специални части да „разчистят“ града от руснаци са закъснели. В момента там са разположени голям брой руски войници.

Съобщава се, че руснаците извършват минохвъргачни удари по позициите на украинските оператори на дронове. Разузнаването в града е невъзможно поради мъгла, така че те се възползват от влошаващите се метеорологични условия, за да се придвижат напред.

На 10 ноември в социалните мрежи се разпространи видеоклип, показващ колона от руснаци на мотоциклети, автомобили и дори пеша, които влизат в града – и никой не ги спира по пътя. Истинността на това видео беше потвърдена от няколко източника на УП. То е записано в южните покрайнини на града, близо до село Новопавловка и изхода за Селидово.

Според УП, ВСУ са се опитали да атакуват тази колона, но това е било трудно в гъстата мъгла.

„Руснаците вече са северно от релсите (релсите са приблизително по средата на Покровск) – болницата, дачите. Противникът развива успеха. Никакви специални части не могат да възстановят реда, защото има толкова много врагове; до 50 п*дали се изсипват всеки ден по главния път от Селидово до Покровск“, казва един от събеседниците на изданието.

„Каква полза биха могли да донесат усилията на дузина пехотинци в такъв огромен град? Всички най-накрая признаха, че са загубили Покровск и спряха с глупостите си. Руснаците вече са докарали минохвъргачки в Покровск и сега ще ги използват, за да унищожат позициите на пилотите. В същото време те (руснаците) се опитват да нахлуят в Ровно (село между Покровск и Мирноград) и непрекъснато се опитват да влязат в Мирноград. Движат се в колони – макар че загиват почти всички – или на малки групи, което им носи успех“, свидетелства вторият събеседник на „Украинская правда“.