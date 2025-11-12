НА ЖИВО
          Украински военен експерт: Няма срив на фронта в Запорожка област, руснаците натискат позициите на ВСУ

          Не може да се говори за срив на фронта в Запорожка област, по-скоро има „натиск“ на руската армия през позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това заяви Дмитро Жмайло, съосновател и изпълнителен директор на Украинския център за сигурност и сътрудничество, цитиран от УНИАН.

          „Срив на фронтовата линия е, когато руснаците могат да проникнат на 20-70 километра в дадена територия. Това видяхме в първите дни на пълномащабно нахлуване. Сега можем да говорим за натиск, който се натрупва в тази посока от доста време. И тъй като руснаците се фокусираха предимно върху Покровско и Новопавловско направления, очевидно бяхме ограничени от резервите си. Да, имаше известен „натиск“ през нашите позиции“, отбеляза той.

          Според него това заплашва град Гуляйполе, много мощен укрепен район, в бъдеще.

          Жмайло добави, че руснаците се придържат към дългогодишната си тактика: те се опитват да не атакуват укрепените райони челно, а по-скоро да пробиват през по-малки села, за да заобиколят големи и важни отбранителни точки.

          Експертът отбеляза, че руснаците наскоро са превзели шест населени места в Запорожка област, но че в момента са разположени подкрепления от ВСУ, за да стабилизират линията на контакт.

