В Района на Гуляйполе се задава катастрофа за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише украинският военен кореспондент Богдан Мирошников, цитиран от „Зеркало недели“.

„Прессекретарите констатират някакви неща, а господин главнокомандващият признава, че е загубил само три населени места (в действителност повече)“, пише той.

„След Гуляйполе ще има Орехов. А по-нататък, освен Камишеваха и Степногорск, малко ще има какво да спре врага да достигне южните покрайнини на Запорожие. Това ще засегне и градското селище Покровское. Ако противникът го превземе, може да стигне чак до Волнянск. А това би било оперативен и тактически успех за противника и истинска катастрофа“, смята Мирошников.

Според него генерал Тарнавски, който отговаря за сектора, подава фалшиви доклади на началниците си.

„Продължавайте да държите Тарнавски, не подсилвайте района, не се занимавайте с него (както и не се занимавахме) – така ще стигнем далеч (не)“, добави Мирошников.

По-рано западни и украински анализатори съобщиха, че руснаците са пробили фронта на ВСУ при Гуляйполе. ВСУ потвърдиха загубата на някои позиции там.