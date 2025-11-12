НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински военен кореспондент: В Гуляйполе се задава катастрофа за ВСУ

          0
          136
          Войник в Украйна
          Войник в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Района на Гуляйполе се задава катастрофа за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише украинският военен кореспондент Богдан Мирошников, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Прессекретарите констатират някакви неща, а господин главнокомандващият признава, че е загубил само три населени места (в действителност повече)“, пише той.

          „След Гуляйполе ще има Орехов. А по-нататък, освен Камишеваха и Степногорск, малко ще има какво да спре врага да достигне южните покрайнини на Запорожие. Това ще засегне и градското селище Покровское. Ако противникът го превземе, може да стигне чак до Волнянск. А това би било оперативен и тактически успех за противника и истинска катастрофа“, смята Мирошников.

          Според него генерал Тарнавски, който отговаря за сектора, подава фалшиви доклади на началниците си.

          „Продължавайте да държите Тарнавски, не подсилвайте района, не се занимавайте с него (както и не се занимавахме) – така ще стигнем далеч (не)“, добави Мирошников.

          По-рано западни и украински анализатори съобщиха, че руснаците са пробили фронта на ВСУ при Гуляйполе. ВСУ потвърдиха загубата на някои позиции там.

          В Района на Гуляйполе се задава катастрофа за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише украинският военен кореспондент Богдан Мирошников, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Прессекретарите констатират някакви неща, а господин главнокомандващият признава, че е загубил само три населени места (в действителност повече)“, пише той.

          „След Гуляйполе ще има Орехов. А по-нататък, освен Камишеваха и Степногорск, малко ще има какво да спре врага да достигне южните покрайнини на Запорожие. Това ще засегне и градското селище Покровское. Ако противникът го превземе, може да стигне чак до Волнянск. А това би било оперативен и тактически успех за противника и истинска катастрофа“, смята Мирошников.

          Според него генерал Тарнавски, който отговаря за сектора, подава фалшиви доклади на началниците си.

          „Продължавайте да държите Тарнавски, не подсилвайте района, не се занимавайте с него (както и не се занимавахме) – така ще стигнем далеч (не)“, добави Мирошников.

          По-рано западни и украински анализатори съобщиха, че руснаците са пробили фронта на ВСУ при Гуляйполе. ВСУ потвърдиха загубата на някои позиции там.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия превзе Сухой Яр на южния фланг на Покровския фронт

          Иван Христов -
          Подразделения на руската групировка войски „Център“ са завършили „разчистването“ на село Сухой Яр в Донецка област от присъствието на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ),...
          Война

          Битката за Покровск: Руснаците пробиха в Шахово с тежки загуби, ВСУ контраатакуват

          Иван Христов -
          Руските войски постепенно завладяват Покровск и Мирноград, пробивайки отбранителните възли на украинските въоръжени сили в населените райони. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче продължават...
          Война

          Карол Навроцки: Полша няма да поставя интересите на Украйна над своите

          Иван Христов -
          Полша няма да поставя интересите на Украйна над своите. Това заяви президентът на страната Карол Навроцки в интервю пред Wpolsce24. „Това трябва да бъде партньорство,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions