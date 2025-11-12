Украйна отстрани министър на фона на мащабен корупционен скандал

Украинското правителство временно отстрани от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко, след като започна разследване на голям корупционен скандал в енергийния сектор, съобщи премиерът Юлия Свириденко.

Галушченко, който преди е оглавявал Министерството на енергетиката, е обект на следствени действия, потвърдиха от ведомството му. Засега не е ясно дали случаят е свързан с разследването на Националната антикорупционна служба на Украйна (НАБУ), която разкри схема за пране на близо 100 млн. долара чрез обществени поръчки в енергийния сектор.

„Разкритията за престъпната схема предизвикаха сериозно обществено недоволство и поставиха отново във фокуса борбата на Киев срещу корупцията,“ съобщават от НАБУ.

Според антикорупционната служба петима души вече са задържани, а още двама са идентифицирани като част от заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни енергийни предприятия, включително в ядрената агенция „Енергоатом“.

Корупционният скандал избухва в момент, когато Украйна, стремяща се към членство в ЕС, е подложена на силен натиск от Брюксел и западните си партньори да покаже реален напредък в борбата с корупцията. В същото време Киев търси финансова подкрепа, за да възстанови разрушената от руските атаки енергийна инфраструктура.