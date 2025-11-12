УЖАС: Трамвай блъсна момиче на площад „Славейков“ (ВИДЕО)

Трамвай е блъснал младо момиче на площад „Славейков“ в София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.

- Реклама -

По първоначална информация инцидентът е станал на трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев“, като мястото е било незабавно отцепено от полицията.

Според свидетели на случилото се на място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция, а движението на трамваите в района е спряно.

На публикуваните в социалните мрежи снимки и видеозаписи се виждат полицейски автомобили, линейка и множество хора, събрани около мястото на произшествието.