      сряда, 12.11.25
          УЖАС: Трамвай блъсна момиче на площад „Славейков“ (ВИДЕО)

          Трамвай е блъснал младо момиче на площад „Славейков“ в София, съобщиха очевидци в социалните мрежи.

          По първоначална информация инцидентът е станал на трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев“, като мястото е било незабавно отцепено от полицията.

          Според свидетели на случилото се на място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция, а движението на трамваите в района е спряно.

          На публикуваните в социалните мрежи снимки и видеозаписи се виждат полицейски автомобили, линейка и множество хора, събрани около мястото на произшествието.

