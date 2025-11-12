В следващите 3 месеца: Забраняват влизането на стари автомобили в центъра на София

От 1 декември 2025 г. Столичната община въвежда новите ограничения за движение на моторни превозни средства от I и II екогрупа в зоната „Малък ринг“, както и забрана за автомобили от I екогрупа в зоната „Голям ринг“. Ограниченията ще бъдат в сила до 28 февруари 2026 г.

- Реклама -

Целта – по-чист въздух в зимните месеци

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев представиха данни, според които в периодите на действие на нискоемисионните зони качеството на въздуха в столицата осезаемо се подобрява.

„Въвеждането на нискоемисионната зона не е антисоциална или дискриминационна мярка – напротив. Автомобилът може да е удобство, но здравето е безценно“, заяви Бобчева.

Къде се намират двете зони

„Малък ринг“ обхваща района, ограничен между:

бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“.

„Голям ринг“ включва зоната между:

бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Евст. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

Кой има право на достъп

Движение в зоните ще бъде разрешено независимо от екологичната група на МПС само за:

Живущите в обхвата на зоните , които имат издаден електронен винетен стикер за локално платено паркиране ;

, които имат издаден ; Граждани, живеещи в зоните , но без издаден стикер – след подаване на заявление;

, но – след подаване на заявление; Лица с карта за преференциално паркиране на МПС ;

; Хора от други населени места, които работят или имат ангажименти в зоните – при подадени документи за достъп.

Документи могат да се подават в офисите на Центъра за градска мобилност на:

метростанция „Европейски съюз“ (вход откъм музея „Земята и хората“),

ул. „Будапеща“ №17 ,

, пл. „Възраждане“ №1,

както и онлайн чрез Системата за сигурно електронно връчване

Жителите, които вече имат електронен стикер за локално паркиране, няма да подават ново заявление.

Допълнителни ограничения

Живеещите в обхвата на „Голям ринг“ няма да имат право да преминават през зоната „Малък ринг“ по време на действието на забраната.