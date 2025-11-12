НА ЖИВО
          - Реклама -
          Василев с нови разкрития за Мария Илиева от „Величие"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев направи остро изявление от трибуната на Народното събрание, обвинявайки партията „Величие“ в тежко документно престъпление и политическа протекция.

          „Величие“ има чадър и скоро ще го разкрием,“ заяви Василев в декларация пред депутатите.

          По време на изказването си той пусна аудиозапис, за който твърди, че доказва подправяне на декларация на народен представител от „Величие“Мария Илиева, от страна на нейната съпартайка Стилияна Бобчева.

          ТРУС В ПАРЛАМЕНТА! Радостин Василев: Има незаконно избран депутат и една от групите трябва да бъде разпусната

          Нов запис за „документно престъпление“

          Василев посочи, че в записа Бобчева разговаря с Григор Здравков от организацията „Антимафия“ и го упътва как да стигне до нейния офис, където според него е трябвало да бъде извършено „документно престъпление“.

          „Оригиналният запис е 42 минути, а Григор Здравков ще го представи на прокуратурата. Все още обаче държавното обвинение мълчи,“ коментира лидерът на МЕЧ.

          Той уточни, че партията му е разпространила към медиите кратка версия на записа с продължителност 4 минути и 38 секунди.

          Василев: „Това е престъпна група в парламента“

          „Това е запис, в който народен представител извършва документно престъпление на няколко народни представители. Аз също твърдя, че Ивелин Михайлов не е попълнил своята декларация,“ заяви Василев.

          Той настоя, че Мария Илиева и Красимира Катинчарова от „Величие“ трябва незабавно да подадат оставки, а Стилияна Бобчева да бъде лишена от депутатски имунитет.

          „Тази група не трябва да съществува. Отдавна такава престъпна група не е присъствала в българския парламент,“ заяви възмутено лидерът на МЕЧ.

          Ивелин Михайлов: Мария Илиева ще подаде оставка, когато…

          Призив към институциите

          Радостин Василев призова прокуратурата и Централната избирателна комисия да се намесят незабавно и да предприемат действия по случая.

          „Това е тест за държавността – дали институциите ще си свършат работата, или чадърът над „Величие“ ще продължи,“ допълни той.

          Social

          Юта Джаз наниза невероятните 152 точки в един мач

          Николай Минчев -
          Лаури Марканен се превърна в герой при изключителната победа на Юта Джаз срещу Индиана Пейсърс със 152:128 точки като домакин в среща от редовния...
          Общество

          НСО: Шофьорът, заснел клипа с кортежа, е застрашил собствената си безопасност и тази на охраняваното лице

          Георги Петров -
          Националната служба за охрана (НСО) определи поведението на шофьора, заснел видео с правителствения кортеж в София, като рисково и опасно. Според службата действията му...
          Политика

          Кирил Петков: Очаквам фиктивен управител на „Лукойл", договорен между Пеевски, Борисов и Маджо

          Никола Павлов -
          Бившият министър-председател и съпредседател на „Продължаваме промяната" Кирил Петков прогнозира, че бъдещето на рафинерията „Лукойл" в Бургас ще бъде решено чрез назначаването на фиктивен...

