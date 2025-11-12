Василев с нови разкрития за Мария Илиева от „Величие“

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев направи остро изявление от трибуната на Народното събрание, обвинявайки партията „Величие“ в тежко документно престъпление и политическа протекция.

„„Величие“ има чадър и скоро ще го разкрием,“ заяви Василев в декларация пред депутатите. - Реклама -

По време на изказването си той пусна аудиозапис, за който твърди, че доказва подправяне на декларация на народен представител от „Величие“ — Мария Илиева, от страна на нейната съпартайка Стилияна Бобчева.

Нов запис за „документно престъпление“

Василев посочи, че в записа Бобчева разговаря с Григор Здравков от организацията „Антимафия“ и го упътва как да стигне до нейния офис, където според него е трябвало да бъде извършено „документно престъпление“.

„Оригиналният запис е 42 минути, а Григор Здравков ще го представи на прокуратурата. Все още обаче държавното обвинение мълчи,“ коментира лидерът на МЕЧ.

Той уточни, че партията му е разпространила към медиите кратка версия на записа с продължителност 4 минути и 38 секунди.

Василев: „Това е престъпна група в парламента“

„Това е запис, в който народен представител извършва документно престъпление на няколко народни представители. Аз също твърдя, че Ивелин Михайлов не е попълнил своята декларация,“ заяви Василев.

Той настоя, че Мария Илиева и Красимира Катинчарова от „Величие“ трябва незабавно да подадат оставки, а Стилияна Бобчева да бъде лишена от депутатски имунитет.

„Тази група не трябва да съществува. Отдавна такава престъпна група не е присъствала в българския парламент,“ заяви възмутено лидерът на МЕЧ.

Призив към институциите

Радостин Василев призова прокуратурата и Централната избирателна комисия да се намесят незабавно и да предприемат действия по случая.