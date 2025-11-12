НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          „Възраждане“ праща делегация в Русия заради санкциите срещу „Лукойл“

          Снимка: БГНЕС
          Делегация на партия „Възраждане“ заминава за Русия, за да проведе разговори, свързани със санкциите над „Лукойл“, съобщи лидерът на формацията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

          По думите му, въпреки сложната ситуация с горивата, българската държава не е потърсила официален контакт с руската страна, затова „Възраждане“ предприема инициативата самостоятелно.

          „Файненшъл Таймс“: „Лукойл“ може да бъде погълнат от друга санкционирана компания „Файненшъл Таймс“: „Лукойл“ може да бъде погълнат от друга санкционирана компания

          „Ние не управляваме държавата, но представляваме гледната точка на мнозинството от българския народ. Ако правителството не разговаря с Русия, ще го направим ние“,

          обясни Костадинов.

          Той уточни, че делегацията ще участва във форум на високо ниво за сътрудничество между БРИКС и Европейския съюз, като целта е да се представи позицията на България и националният ѝ интерес.

          „Големият въпрос е доколко Русия ще предпочете да ни чуе. Независимо от резултатите, ние сме длъжни да опитаме всички варианти. Ще направим всичко възможно, за да защитим българския интерес“,

          посочи той.

          Според лидера на „Възраждане“, по казуса с „Лукойл“ съществуват три възможни решения, едно от които е изключването на България от санкциите.

          „България може просто да заяви, че няма да спазва санкциите“,

          каза Костадинов.

          Той изрази мнение, че санкциите се използват като претекст за отнемане на собствеността на „Лукойл“ в България, и обвини управляващите в липса на ясна позиция.

          По повод днешното изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков в парламента, Костадинов заяви, че не е била представена конкретна информация относно стъпките на правителството за изключването на България от американските санкции.

          Митрофанова критикува България заради „Лукойл“ Митрофанова критикува България заради „Лукойл“

          „Казаха ни, че след 23 октомври, когато бяха наложени санкциите, са потърсили контакт, но не стана ясно кога и какъв“,

          добави той.

          На въпрос дали партията продължава да подкрепя текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, въпреки санкциите срещу „Лукойл“, Костадинов отговори:

          „Да, подкрепяме го, защото Тръмп показва как се защитава националният интерес и независимата политика.“

