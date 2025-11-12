„Възраждане“ праща делегация в Русия заради санкциите срещу „Лукойл“

Делегация на партия „Възраждане“ заминава за Русия, за да проведе разговори, свързани със санкциите над „Лукойл“, съобщи лидерът на формацията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.
По думите му, въпреки сложната ситуация с горивата, българската държава не е потърсила официален контакт с руската страна, затова „Възраждане“ предприема инициативата самостоятелно.
Той уточни, че делегацията ще участва във форум на високо ниво за сътрудничество между БРИКС и Европейския съюз, като целта е да се представи позицията на България и националният ѝ интерес.
Според лидера на „Възраждане“, по казуса с „Лукойл“ съществуват три възможни решения, едно от които е изключването на България от санкциите.
Той изрази мнение, че санкциите се използват като претекст за отнемане на собствеността на „Лукойл“ в България, и обвини управляващите в липса на ясна позиция.
По повод днешното изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков в парламента, Костадинов заяви, че не е била представена конкретна информация относно стъпките на правителството за изключването на България от американските санкции.
На въпрос дали партията продължава да подкрепя текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, въпреки санкциите срещу „Лукойл“, Костадинов отговори:
