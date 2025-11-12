Великобритания засилва проверките по ГКПП „Капитан Андреево“ заради трафик на хора

Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания обяви, че е засилила проверките по границата между България и Турция, с цел да ограничи трафика на хора и незаконните преминавания през Ламанша, съобщават Пи Ей Мидия и ДПА.

- Реклама -

Агенцията работи съвместно с британските министерства на вътрешните и външните работи, както и с международни партньори в България, като усилията са насочени към контрол на движението на хора и оборудване за малки лодки, преминаващи през южната ни граница.

По данни на българската Агенция „Митници“, от началото на годината у нас са конфискувани десетки лодки и двигатели, пренасяни незаконно към страната. Подобни плавателни съдове често се използват за нелегални превози на мигранти през Ламанша към Великобритания. За да пресече тази дейност, българската митническа служба работи в тясно сътрудничество с британските власти.

На 5 и 6 ноември бяха проведени засилени проверки, при които са спрени над 350 автомобила и камиона, съобщиха от британската агенция. Повечето инспекции са извършени на ГКПП „Капитан Андреево“, определян като най-натоварената сухопътна граница в Европа и втората по натовареност в света след тази между САЩ и Мексико.

„България е ключов вход към коридора, използван от престъпни мрежи за трафик на хора, които организират опасни преминавания с лодки през Ламанша“, заяви регионалният началник на отдела за разследвания в агенцията Джак Биър.

Той подчерта, че операциите имат дългосрочен характер, насочен както към постигане на резултати, така и към изграждане на капацитет за устойчив контрол. Според него събраната разузнавателна информация ще помогне за предотвратяване на смъртоносни инциденти с малки лодки, чиито слаби двигатели застрашават живота на мигрантите.

Министърът на граничната сигурност на Великобритания Алекс Норис определи международния подход като решаващ в борбата срещу престъпните групи:

„Броят на преминаванията с малки лодки е срамен. Тези групи излагат живота на хората на риск и това не може да продължава. Ще направим всичко необходимо, за да защитим границите си“, заяви той.

„Засиленото международно сътрудничество и обменът на разузнавателна информация вече дават резултати и ще спрат веригата на трафикантите“, добави Норис.

По данни на британското Министерство на вътрешните работи, от началото на годината около 39 000 души са пристигнали в страната през Ламанша. Така броят им вече надхвърля общия за 2024 и 2023 г., но остава малко под нивото за същия период през 2022 г. (39 929 души).

Командирът на британската гранична охрана Мартин Хюит заяви пред парламента миналия месец, че резултатите все още са незадоволителни, но подчерта, че прекъсването на контрабандния маршрут е сложен и дълъг процес.