ВСС реши единодушно: Даниела Талева вече няма да разследва главния прокурор

Висшият съдебен съвет (ВСС) единодушно и без дебат освободи Даниела Талева от длъжността прокурор, имащ правата да разследва главния прокурор.

Решението е взето поради изтичането на двегодишния ѝ мандат, който приключва на 7 декември. След това Талева ще се върне на работа в Софийския градски съд (СГС), откъдето беше командирована.

„Освобождаването е чисто процедурно — мандатът на специалния прокурор изтича и няма възможност за неговото продължаване,“ посочиха от ВСС.

Ще бъде избран нов специален прокурор

В рамките на един месец се очаква Върховният касационен съд (ВКС) да избере нов ад хок прокурор, който ще поеме функциите по разследване на главния прокурор или неговите заместници — в момента това е изпълняващият длъжността обвинител номер едно Борислав Сарафов.

Назначаването ще се извърши в случай че има недовършени или нови сигнали срещу ръководството на прокуратурата.

Първият прокурор по новия механизъм

Даниела Талева беше първият съдия, избрана за тази позиция след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор, приет с промени в Закона за съдебната власт през 2023 г.

Според разпоредбите, мандатът на специалния прокурор е две години, без право на преизбиране.

Този механизъм бе въведен по настояване на Европейската комисия, с цел да се гарантира реална независимост на разследванията срещу главния прокурор и да се отговори на дългогодишните критики към България в рамките на Механизма за върховенство на закона.