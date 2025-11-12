ВСУ поразиха руския завод „Ставролен“

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удари по инфраструктурата на завода „Ставролен“ (Будьоновск, Ставрополски край, Русия), който произвежда нефтохимикали за военно-промишления комплекс на руската армия и компоненти за безпилотни летателни апарати (БЛА). Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, цитиран от УНИАН.

„Заводът има пълен цикъл на преработка на въглеводороди и произвежда полимери за производство на композитни материали, части за корпуси, уплътнения и изолация за различни видове техника на руската армия. Освен всичко друго, той произвежда и компоненти за безпилотни летателни апарати“, се казва в изявлението.

В района на целта са регистрирани множество експлозии и пожар. Генералният щаб на ВСУ съобщи и за унищожаването на руски склад за боеприпаси в Нови Свет, Донецка област.

„Целта е поразена и са регистрирани експлозии. Размерът на щетите се установява“, се добавя в изявлението.