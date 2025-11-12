НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ поразиха руския завод „Ставролен“

          0
          32
          Ставролен
          Ставролен
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удари по инфраструктурата на завода „Ставролен“ (Будьоновск, Ставрополски край, Русия), който произвежда нефтохимикали за военно-промишления комплекс на руската армия и компоненти за безпилотни летателни апарати (БЛА). Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          „Заводът има пълен цикъл на преработка на въглеводороди и произвежда полимери за производство на композитни материали, части за корпуси, уплътнения и изолация за различни видове техника на руската армия. Освен всичко друго, той произвежда и компоненти за безпилотни летателни апарати“, се казва в изявлението.

          В района на целта са регистрирани множество експлозии и пожар. Генералният щаб на ВСУ съобщи и за унищожаването на руски склад за боеприпаси в Нови Свет, Донецка област.

          „Целта е поразена и са регистрирани експлозии. Размерът на щетите се установява“, се добавя в изявлението.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удари по инфраструктурата на завода „Ставролен“ (Будьоновск, Ставрополски край, Русия), който произвежда нефтохимикали за военно-промишления комплекс на руската армия и компоненти за безпилотни летателни апарати (БЛА). Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          „Заводът има пълен цикъл на преработка на въглеводороди и произвежда полимери за производство на композитни материали, части за корпуси, уплътнения и изолация за различни видове техника на руската армия. Освен всичко друго, той произвежда и компоненти за безпилотни летателни апарати“, се казва в изявлението.

          В района на целта са регистрирани множество експлозии и пожар. Генералният щаб на ВСУ съобщи и за унищожаването на руски склад за боеприпаси в Нови Свет, Донецка област.

          „Целта е поразена и са регистрирани експлозии. Размерът на щетите се установява“, се добавя в изявлението.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия превзе Сухой Яр на южния фланг на Покровския фронт

          Иван Христов -
          Подразделения на руската групировка войски „Център“ са завършили „разчистването“ на село Сухой Яр в Донецка област от присъствието на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ),...
          Война

          Битката за Покровск: Руснаците пробиха в Шахово с тежки загуби, ВСУ контраатакуват

          Иван Христов -
          Руските войски постепенно завладяват Покровск и Мирноград, пробивайки отбранителните възли на украинските въоръжени сили в населените райони. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче продължават...
          Война

          Карол Навроцки: Полша няма да поставя интересите на Украйна над своите

          Иван Христов -
          Полша няма да поставя интересите на Украйна над своите. Това заяви президентът на страната Карол Навроцки в интервю пред Wpolsce24. „Това трябва да бъде партньорство,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions