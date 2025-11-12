ВСУ разгромиха руски опит за пробив в Константиновка в мъглата (ВИДЕО)

Войници от 28-ма отделна механизирана бригада „Рицарите на Зимния поход“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха за осуетяването на опит на руската армия да пробие към Константиновка в Донецка област, който е завършил с оттегляне и загуби, пише „Украинская правда“.

„Руснаците решиха да се възползват от гъстата мъгла на Константиновско направление. Под нейно прикритие те се опитаха да пробият към самата Константиновка и околността. Окупаторите концентрираха значителен брой личен състав, надявайки се на изненада. Не се получи.

Нашите разузнавачи засекоха навреме движенията на вражеските групировки и войниците на бригадата реагираха ентусиазирано. Мъглата се превърна в капан за самите руснаци – те не можеха да видят откъде им идва, докато ние работехме прецизно и точно“, се казва в съобщение на 28-ма отделна механизирана бригада в социалните мрежи.

Войниците разказват, че в резултат на това руснаците са получили мощен отпор. Загубите сред личния състав са били значителни. Някои групи са се оттеглили, докато други са останали по полетата. Има повредена техника. Украинските военни представители твърдят, че Констаниновка е под контрола на ВСУ.