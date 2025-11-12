НА ЖИВО
          НачалоВойна

          ВСУ са се оттеглили на по-удобни линии за отбрана при Равнополе в Запорожка област и са спрели руското придвижване

          Украински войници в Запорожка област
          Украински войници в Запорожка област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Късно вечерта във вторник Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се оттеглили на по-изгодни позиции, за да запазят живота на личния състав, след като руската армия е предприела комбинирана атака срещу позициите им близо до село Равнополе в Запорожка област на сектора Гуляйполе, съобщават от Силите за отбрана на юга на Украйна, цитирани от „Зеркало недели“.

          Отбелязва се, че настъплението на руската армия е спряно и че украинските войски сега се опитват да блокират руснаците и да предприемат атаки срещу тях.

          Продължават тежки боеве при Гуляйполе и Александровка. Руските сили са атакуват близо до Степное, Зелени Хай, Новопавловское, Равнополе, Приволне, Павловка и Вороное.

