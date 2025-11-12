Втори опит: НСТС се събира извънредно утре

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще се събере на извънредно заседание в четвъртък, 13 ноември, от 10:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба.
Заседанието ще се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет.
В дневния ред са включени трите основни законопроекта, определящи финансовата рамка на държавата за следващата година – Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и Закона за държавния бюджет на България за 2026 г.
На заседанието се очаква да присъстват представители на правителството, работодателските организации и синдикатите, които ще изразят позициите си по предложените параметри на бюджета.
