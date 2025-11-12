НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          - Реклама -
          Втори опит: НСТС се събира извънредно утре

          Министерски съвет
          Министерски съвет
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще се събере на извънредно заседание в четвъртък, 13 ноември, от 10:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба.

          Заседанието ще се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет.

          Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите постигнаха консенсус

          В дневния ред са включени трите основни законопроекта, определящи финансовата рамка на държавата за следващата година – Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и Закона за държавния бюджет на България за 2026 г.

          На заседанието се очаква да присъстват представители на правителството, работодателските организации и синдикатите, които ще изразят позициите си по предложените параметри на бюджета.

          - Реклама -

          Партньорство за бъдещето: Труд и сигурност заедно

          Екип Евроком -
          Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) и Академията по национална и информационна сигурност поставиха началото на стратегическо сътрудничество. В Пловдив беше подписано...
          Политика

          Радев се среща с Ердоган, ще гледат мача България-Турция

          Никола Павлов -
          Президентът на България Румен Радев и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган ще бъдат заедно на стадиона в Бурса, където ще наблюдават световната квалификация...
          Политика

          „Да, България" разкри: Десетки държавни институции без бонуси въпреки натовареността

          Десислава Димитрова -
          След разкритията за милиони бонуси в част от държавната администрация, от партия „Да, България“ публикуваха нов списък – този път с институции, в които през 2024 г. не са изплатени никакви или са дадени минимални допълнителни възнаграждения.

