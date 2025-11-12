Втори трус от 5,3 по Рихтер разлюля Кипър

Следобед днес Кипър бе разтърсен от второ земетресение с магнитуд 5,3 по Рихтер, съобщиха местните медии. То последва сутрешния трус със същата сила, който предизвика паника сред жителите на острова.

Според очевидци, второто земетресение е било усетено по-силно и е продължило по-дълго от предишното, пише в електронното издание на в. „Филелефтерос“.

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, трусът е регистриран в 16:23 часа, с епицентър на около 15 километра северно-североизточно от град Пафос, на западния бряг на острова, и дълбочина от 9 километра.

До момента няма данни за пострадали или нанесени щети.