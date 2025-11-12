НА ЖИВО
          Втори трус от 5,3 по Рихтер разлюля Кипър

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Следобед днес Кипър бе разтърсен от второ земетресение с магнитуд 5,3 по Рихтер, съобщиха местните медии. То последва сутрешния трус със същата сила, който предизвика паника сред жителите на острова.

          Според очевидци, второто земетресение е било усетено по-силно и е продължило по-дълго от предишното, пише в електронното издание на в. „Филелефтерос".

          По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, трусът е регистриран в 16:23 часа, с епицентър на около 15 километра северно-североизточно от град Пафос, на западния бряг на острова, и дълбочина от 9 километра.

          До момента няма данни за пострадали или нанесени щети.

