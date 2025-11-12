НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Вторият опит за заседание на Тристранния съвет – в четвъртък

          0
          14
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След като вчера синдикатите седнаха на една маса с представителите на партията мандатоносител, диалогът за парите на държавата продължава. Профсъюзите одобриха разчетите на властта, но категорично се противопоставиха на идеята за повишаване на ДДС ставката. Работодателите, от своя страна, заявиха, че никой не е обсъждал подобна промяна с тях. От ГЕРБ пък бяха категорични – отстъпки за по-високите данъци и осигуровки в Бюджет 2026 няма да има.

          „Отстъпки за по-високите данъци и осигуровки няма да има“, заявиха от ГЕРБ.

          - Реклама -

          В четвъртък се очаква втори опит за старт на Съвета за тристранно сътрудничество, след като миналата седмица заседанието се провали поради несъгласие на работодателските организации със сметките на властта. Все още обаче не е ясно дали те ще се явят този път.

          Бюджет 2026: България влиза в ерата на еврото с дефицит и нов дълг до 10,5 млрд. евро Бюджет 2026: България влиза в ерата на еврото с дефицит и нов дълг до 10,5 млрд. евро

          Ако срещата в Министерския съвет все пак се проведе, амбицията на управляващите е план-сметката за догодина да влезе в парламента до края на седмицата.

          След като вчера синдикатите седнаха на една маса с представителите на партията мандатоносител, диалогът за парите на държавата продължава. Профсъюзите одобриха разчетите на властта, но категорично се противопоставиха на идеята за повишаване на ДДС ставката. Работодателите, от своя страна, заявиха, че никой не е обсъждал подобна промяна с тях. От ГЕРБ пък бяха категорични – отстъпки за по-високите данъци и осигуровки в Бюджет 2026 няма да има.

          „Отстъпки за по-високите данъци и осигуровки няма да има“, заявиха от ГЕРБ.

          - Реклама -

          В четвъртък се очаква втори опит за старт на Съвета за тристранно сътрудничество, след като миналата седмица заседанието се провали поради несъгласие на работодателските организации със сметките на властта. Все още обаче не е ясно дали те ще се явят този път.

          Бюджет 2026: България влиза в ерата на еврото с дефицит и нов дълг до 10,5 млрд. евро Бюджет 2026: България влиза в ерата на еврото с дефицит и нов дълг до 10,5 млрд. евро

          Ако срещата в Министерския съвет все пак се проведе, амбицията на управляващите е план-сметката за догодина да влезе в парламента до края на седмицата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“

          Дамяна Караджова -
          Днес, в интервала между 8:00 и 18:00 ч., движението по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив ще се осъществява само в изпреварващата лента.
          Общество

          Пловдивски медици излизат на протест и блокират бул. „България“

          Георги Петров -
          Медици от УМБАЛ Пловдив ще излязат днес на протест и ще блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Дилянка“ от 12:30 часа, в знак...
          Политика

          Румъния се готви да поеме контрола над активите на „Лукойл“

          Георги Петров -
          Румъния предприема стъпки за поемане на контрол над местното дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, за да защити енергийната си сигурност и да спази...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions