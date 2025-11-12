Вторият опит за заседание на Тристранния съвет – в четвъртък

След като вчера синдикатите седнаха на една маса с представителите на партията мандатоносител, диалогът за парите на държавата продължава. Профсъюзите одобриха разчетите на властта, но категорично се противопоставиха на идеята за повишаване на ДДС ставката. Работодателите, от своя страна, заявиха, че никой не е обсъждал подобна промяна с тях. От ГЕРБ пък бяха категорични – отстъпки за по-високите данъци и осигуровки в Бюджет 2026 няма да има.

„Отстъпки за по-високите данъци и осигуровки няма да има", заявиха от ГЕРБ.

В четвъртък се очаква втори опит за старт на Съвета за тристранно сътрудничество, след като миналата седмица заседанието се провали поради несъгласие на работодателските организации със сметките на властта. Все още обаче не е ясно дали те ще се явят този път.

Ако срещата в Министерския съвет все пак се проведе, амбицията на управляващите е план-сметката за догодина да влезе в парламента до края на седмицата.