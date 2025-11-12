НА ЖИВО
      сряда, 12.11.25
          Политика

          Захарова: BBC изопачи речта на Тръмп — престъпление

          Пламена Ганева
          Официалният говорител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова остро разкритикува британската медия BBC, обвинявайки я в манипулативно изопачаване на речта на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          „Това беше манипулация чрез цензуриране на речта на Тръмп. За онези, които твърдят, че са свободна и независима преса, подобни действия са истинско престъпление,“ заяви Захарова в ефира на радио Sputnik.

          По думите ѝ, цензурата може да приема различни форми — както чрез пълно премълчаване на информация, така и чрез изрязване на неудобни пасажи от изказвания и интервюта:

          „В единия случай — чрез отказ да се публикува материал, а в другия — когато се взема ножица и се изрязват само нужните части. Обикновено оставят само това, което подкрепя предварително изграден тезис.“

          Захарова подчерта, че подобни практики са особено опасни в контекста на напрегната международна обстановка, тъй като могат да повлияят на обществените нагласи и политическите решения.

          „Аз разглеждам това като истинско информационно престъпление. Особено когато ситуацията е напрегната и разбираш, че от тези материали може да зависи съдбата на човек, страна или народ,“ допълни тя

