Официалният говорител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова остро разкритикува британската медия BBC, обвинявайки я в манипулативно изопачаване на речта на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
По думите ѝ, цензурата може да приема различни форми — както чрез пълно премълчаване на информация, така и чрез изрязване на неудобни пасажи от изказвания и интервюта:
Захарова подчерта, че подобни практики са особено опасни в контекста на напрегната международна обстановка, тъй като могат да повлияят на обществените нагласи и политическите решения.
