Официалният говорител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова остро разкритикува британската медия BBC, обвинявайки я в манипулативно изопачаване на речта на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

„Това беше манипулация чрез цензуриране на речта на Тръмп. За онези, които твърдят, че са свободна и независима преса, подобни действия са истинско престъпление,“ заяви Захарова в ефира на радио Sputnik. - Реклама -

По думите ѝ, цензурата може да приема различни форми — както чрез пълно премълчаване на информация, така и чрез изрязване на неудобни пасажи от изказвания и интервюта:

„В единия случай — чрез отказ да се публикува материал, а в другия — когато се взема ножица и се изрязват само нужните части. Обикновено оставят само това, което подкрепя предварително изграден тезис.“

Захарова подчерта, че подобни практики са особено опасни в контекста на напрегната международна обстановка, тъй като могат да повлияят на обществените нагласи и политическите решения.