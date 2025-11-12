Жечо Станков: България има горива за шест месеца – няма място за паника

Българските граждани могат да бъдат спокойни – доставките на горива са гарантирани, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на изслушване в Народното събрание.
Според данните, в складовете има бензин за поне шест месеца, дизелово гориво за близо четири месеца, а самолетно гориво – за два. Станков подчерта, че страната разполага с входни точки, чрез които може да се осигури допълнителен внос, ако това се наложи.
Министърът посочи, че българската държава работи активно с OFAC, Европейската комисия и правителството на САЩ, като страната ни е посочена за пример заради бързия анализ и реакция на ситуацията.
Той разкри, че вече е активиран план в две фази – проверка и мониторинг от експертна група, както и превантивни действия за недопускане на рискове в доставките.
