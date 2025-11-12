НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Жечо Станков: България има горива за шест месеца – няма място за паника

          0
          5
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Българските граждани могат да бъдат спокойни – доставките на горива са гарантирани, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на изслушване в Народното събрание.

          „Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани,“ увери министърът.

          - Реклама -

          Според данните, в складовете има бензин за поне шест месеца, дизелово гориво за близо четири месеца, а самолетно гориво – за два. Станков подчерта, че страната разполага с входни точки, чрез които може да се осигури допълнителен внос, ако това се наложи.

          „Още на 23 октомври правителството предприе незабавни действия с две основни задачи – гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации, както и започване на консултации за получаване на дерогация,“ уточни той.

          Министърът посочи, че българската държава работи активно с OFAC, Европейската комисия и правителството на САЩ, като страната ни е посочена за пример заради бързия анализ и реакция на ситуацията.

          Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите

          „Важно е всички институции да се обединим за получаване на дерогация, която ще гарантира стабилност на енергийния пазар,“ добави Станков.

          Той разкри, че вече е активиран план в две фази – проверка и мониторинг от експертна група, както и превантивни действия за недопускане на рискове в доставките.

          Българските граждани могат да бъдат спокойни – доставките на горива са гарантирани, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на изслушване в Народното събрание.

          „Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани,“ увери министърът.

          - Реклама -

          Според данните, в складовете има бензин за поне шест месеца, дизелово гориво за близо четири месеца, а самолетно гориво – за два. Станков подчерта, че страната разполага с входни точки, чрез които може да се осигури допълнителен внос, ако това се наложи.

          „Още на 23 октомври правителството предприе незабавни действия с две основни задачи – гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации, както и започване на консултации за получаване на дерогация,“ уточни той.

          Министърът посочи, че българската държава работи активно с OFAC, Европейската комисия и правителството на САЩ, като страната ни е посочена за пример заради бързия анализ и реакция на ситуацията.

          Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите

          „Важно е всички институции да се обединим за получаване на дерогация, която ще гарантира стабилност на енергийния пазар,“ добави Станков.

          Той разкри, че вече е активиран план в две фази – проверка и мониторинг от експертна група, както и превантивни действия за недопускане на рискове в доставките.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Достойна постъпка: Ученици от Казанлък намериха и върнаха портфейл с 5000 лева

          Екип Евроком -
          Двама младежи от Казанлък – Христо Денев и Иван Иванов, се превърнаха в пример за честност и гражданска отговорност, след като намерили на улицата...
          Крими

          Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

          Дамяна Караджова -
          Истанбулската главна прокуратура е поискала наказание между 828 и 2352 години затвор за арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщава в. „Хюриет“.
          Крими

          Арест в Свищовско след поредица от лъжливи сигнали за наркотици на тел. 112

          Георги Петров -
          Служители на Районното управление в Свищов са задържали 26-годишен мъж, който е подал множество неверни сигнали до спешния телефон 112. Информацията беше потвърдена от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions