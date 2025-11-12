Желязков: Чакаме трети транш по ПВУ до края на годината

България е получила втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 440 млн. евро, а третото плащане се очаква до края на годината. Новината беше съобщена от министър-председателя Росен Желязков в началото на заседанието на Министерския съвет.
Премиерът поздрави членовете на кабинета за постигнатия напредък, като заяви:
Желязков подчерта, че получените средства са признание от Европейската комисия за изпълнените цели по плана:
По думите му, страната е изпълнила 58 от 59 етапни цели, което създава предпоставка за одобрение и на третия транш.
Премиерът изтъкна, че средствата са ключови за стабилността на финансовата система и за провеждането на най-тежките реформи по Плана за възстановяване — в секторите енергетика, образование, обществени поръчки и борба с прането на пари.
В заключение премиерът изказа благодарност към Европейската комисия за оказаното доверие и подкрепа към българското правителство.
