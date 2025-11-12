Жители на „Слатина“ протестираха срещу нов строеж върху зелена площ

Жителите на столичния квартал „Слатина“ излязоха на протест срещу предстоящ строеж, който според тях ще унищожи зелени площи и паркинг. Те се опасяват, че над 100 паркоместа ще бъдат премахнати, а достъпът до жилищните им блокове ще бъде затруднен.

„Преди няколко дни залепиха бележки по дърветата, че предстои кастрене и трябва да преместим колите. От 100 паркоместа остават едва 29,“ разказа един от живеещите.

Недоволните твърдят, че на терена има рискове от свлачища, тъй като предишни геоложки проучвания показали нестабилни почвени слоеве и риск от преливане на близката река.

От своя страна, кметът на района Георги Илиев заяви, че проектът е напълно законен и че от Столична община е изготвен план за улична регулация, който ще осигури достъп до квартала дори при строителни дейности.

Въпреки уверенията на властите, жителите настояват строежът да бъде спрян, докато не се направи ново и независимо експертно обследване на терена.