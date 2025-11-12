НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 12.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жители на „Слатина“ протестираха срещу нов строеж върху зелена площ

          0
          35
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Жителите на столичния квартал „Слатина“ излязоха на протест срещу предстоящ строеж, който според тях ще унищожи зелени площи и паркинг. Те се опасяват, че над 100 паркоместа ще бъдат премахнати, а достъпът до жилищните им блокове ще бъде затруднен.

          „Преди няколко дни залепиха бележки по дърветата, че предстои кастрене и трябва да преместим колите. От 100 паркоместа остават едва 29,“ разказа един от живеещите.

          - Реклама -

          Недоволните твърдят, че на терена има рискове от свлачища, тъй като предишни геоложки проучвания показали нестабилни почвени слоеве и риск от преливане на близката река.

          От своя страна, кметът на района Георги Илиев заяви, че проектът е напълно законен и че от Столична община е изготвен план за улична регулация, който ще осигури достъп до квартала дори при строителни дейности.

          Въпреки уверенията на властите, жителите настояват строежът да бъде спрян, докато не се направи ново и независимо експертно обследване на терена.

          Жителите на столичния квартал „Слатина“ излязоха на протест срещу предстоящ строеж, който според тях ще унищожи зелени площи и паркинг. Те се опасяват, че над 100 паркоместа ще бъдат премахнати, а достъпът до жилищните им блокове ще бъде затруднен.

          „Преди няколко дни залепиха бележки по дърветата, че предстои кастрене и трябва да преместим колите. От 100 паркоместа остават едва 29,“ разказа един от живеещите.

          - Реклама -

          Недоволните твърдят, че на терена има рискове от свлачища, тъй като предишни геоложки проучвания показали нестабилни почвени слоеве и риск от преливане на близката река.

          От своя страна, кметът на района Георги Илиев заяви, че проектът е напълно законен и че от Столична община е изготвен план за улична регулация, който ще осигури достъп до квартала дори при строителни дейности.

          Въпреки уверенията на властите, жителите настояват строежът да бъде спрян, докато не се направи ново и независимо експертно обследване на терена.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“

          Дамяна Караджова -
          Днес, в интервала между 8:00 и 18:00 ч., движението по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив ще се осъществява само в изпреварващата лента.
          Общество

          Вторият опит за заседание на Тристранния съвет – в четвъртък

          Дамяна Караджова -
          След като вчера синдикатите седнаха на една маса с представителите на партията мандатоносител, диалогът за парите на държавата продължава.
          Общество

          Пловдивски медици излизат на протест и блокират бул. „България“

          Георги Петров -
          Медици от УМБАЛ Пловдив ще излязат днес на протест и ще блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Дилянка“ от 12:30 часа, в знак...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions