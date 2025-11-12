Жоан Лапорта: Меси да се завърне под наем? Трябва да уважаваме настоящия си отбор

Президентът на Барселона – Жоан Лапорта, разочарова милиони фенове по цял свят. В сряда той съобщи, че на този етап няма как да се реализира завръщането на Лионел Меси в клуба. Основният вариант беше това да се случи под наем, но Лапорта го определи като „нереалистичен“.

„Лео Меси да се завърне под наем? Това е нереалистичен вариант. Трябва да уважаваме настоящия си отбор“, споделя президентът на Барселона.

През последните дни легендата отново е в центъра на вниманието. В началото на седмицата той се завърна на новия „Камп Ноу“ и прекара няколко дни в каталунската столица и дори няколко запалянковци успяха да се докоснат до легендата.

Меси даде и пространно интервю за местните медии, в които емоционално говори за клуба на живота си, но сега мечтата му да се завърне отново е попарена от президента. Не е тайна, че двамата са в обтегнати отношения и на предстоящите избори антуражът на Меси няма да подкрепи нов мандат на Лапорта.