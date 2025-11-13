НА ЖИВО
          16-годишен младеж задържан за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Момче на 16 години от монтанското село Стубел е задържано след грабеж, извършен под заплаха с пистолет, съобщиха от ОДМВР – Монтана.

          Според разследването инцидентът е станал около 00:09 ч. в нощта срещу четвъртък, когато в местно заведение нахлул маскиран нападател, въоръжен с пистолет.

          Той заплашил служителите с пистолет.

          Служителите побягнали, а нападателят взел 500 лева от касата и напуснал обекта.

          След подадения сигнал на място пристигнали полицейски екипи, започнали разпит на свидетели и издирване. Малко по-късно през нощта е задържан основният заподозрян, оказал се непълнолетен.

          Полицията е открила и използваното оръжие — газ-сигнален пистолет.

          Разследването продължава.


