16-годишен младеж задържан за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

Момче на 16 години от монтанското село Стубел е задържано след грабеж, извършен под заплаха с пистолет, съобщиха от ОДМВР – Монтана.
Според разследването инцидентът е станал около 00:09 ч. в нощта срещу четвъртък, когато в местно заведение нахлул маскиран нападател, въоръжен с пистолет.
Служителите побягнали, а нападателят взел 500 лева от касата и напуснал обекта.
След подадения сигнал на място пристигнали полицейски екипи, започнали разпит на свидетели и издирване. Малко по-късно през нощта е задържан основният заподозрян, оказал се непълнолетен.
Полицията е открила и използваното оръжие — газ-сигнален пистолет.
Разследването продължава.
