      четвъртък, 13.11.25
          Адел дебютира в киното във филм на Том Форд

          Снимка: Kevin Mazur / Getty Images
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Модният дизайнер и режисьор Том Форд е поканил Адел да участва във филмовата адаптация на романа Cry to Heaven („Вик към небето“) от писателката Ан Райс, съобщава АП.

          Форд ще бъде сценарист, режисьор и продуцент на продукцията, която ще отбележи актьорския дебют на световноизвестната певица.

          Във филма ще участват още Никълъс Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Джордж Маккей, Колин Фърт, Пол Бетани и Оуен Купър, познат от лентата „Юношество“.

          Романът на Райс, публикуван през 1982 г., е ситуиран в света на италианската опера от XVIII век и разказва историята на двама мъже от различни социални слоеве – един обикновен селянин и един венециански благородник, чиито съдби се преплитат.

          Cry to Heaven ще бъде третият пълнометражен филм на Том Форд след „Самотен мъж“ (2009) и „Хищници в мрака“ (2016). Лентата е в предпродукционен етап и се очаква да излезе в края на 2026 г.

          Както при предишните си проекти, Форд сам финансира филма. Още през 2016 г. той заяви пред АП:

          „Ще правя филми само ако имам пълен контрол върху основните права.“

          Ан Райс (1941–2021) е сред най-известните американски автори на фентъзи и хорър литература, чиито творби с вампири, вещици и митични същества оказват силно влияние върху гот субкултурата. Сред преведените ѝ на български книги са „Интервю с вампир“, „Вампирът Лестат“ и „Царицата на прокълнатите“.

          - Реклама -

