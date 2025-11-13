НА ЖИВО
          Политика

          Адв. Шаркова: Държавата е безсилна пред нелегалните хосписи

          Снимка: БГНЕС
          Българската държава не е в състояние да се справи с проблема с нелегалните хосписи. Тази тревожна констатация направи пред БНР адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

          Според нея в страната липсват както добре развити услуги за възрастни хора, така и адекватни услуги в общността, които техните близки биха могли да използват. Адвокат Шаркова подчерта, че не вижда да се извършват промени в посока създаването на услуги, които да бъдат алтернатива на незаконните домове за грижа.

          „Домове на ужасите“: Законодателите обсъждат по-строги мерки „Домове на ужасите“: Законодателите обсъждат по-строги мерки

          Тя отправи остра критика към управляващите, като заяви, че единственото, на което са способни, е „да застанат със скръбни физиономии и да си пишат точки, че извършват някаква дейност на гърба на хора, които буквално изгниват в тези институции“. Шаркова беше категорична, че държавата е безсилна и не може да овладее ситуацията.

          Експертът по медицинско право посочи, че е налице „почти пълна липса на капацитет да се оказват палиативни грижи“. По думите ѝ, хората и техните семейства попадат в „кошмарна въртележка“ без каквато и да е подкрепа от страна на държавните институции.

          ПЪРВИ КАДРИ: Вижте ужаса в дома за възрастни във Варна (СНИМКИ) ПЪРВИ КАДРИ: Вижте ужаса в дома за възрастни във Варна (СНИМКИ)

          Адвокат Шаркова разясни, че близките на починали пациенти, както и възрастните хора, които са претърпели вреди, бидейки измъчвани и тормозени в подобни места, имат законовото право да предявят иск за обезщетение за неимуществени вреди.

