      четвъртък, 13.11.25
          Актрисата Лара Златарева „починала“ в TikTok: фалшива новина предизвика стотици реакции

          Дамяна Караджова
          Поредна фалшива новина заля социалните мрежи – този път насочена към актрисата Лара Златарева, за която в TikTok се разпространи невярна информация, че е починала. Макар слухът бързо да бе опроверган, той предизвика силен отзвук и вълна от притеснени обаждания.

          Златарева разказа в ефира на „Здравей, България“, че първоначално се объркала, когато по телефона ѝ съобщили: „В TikTok те отписаха.“

          „Попитах: ‘Какво значи това?’, и тогава разбрах, че съм ‘починала’.“

          В началото тя реагирала с усмивка и известно недоумение:

          „Умрях от смях. Казах си: ‘Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?’“

          Но забавлението бързо преминало в тревога. Актрисата започнала да получава множество обаждания и съобщения от приятели и колеги, уплашени за състоянието ѝ. Тя веднага се свързала с майка си и дъщерите си, за да предотврати стреса, който подобна новина би могла да предизвика.

          Почина световноизвестната оперна прима Стефка Евстатиева Почина световноизвестната оперна прима Стефка Евстатиева

          С времето в нея се натрупало „усещане за нещо гадно“. Много хора ѝ писали, че са докладвали видеото, разпространило фалшивата информация.

          „Тази жена – Пепа Кънева… сигурно е фалшиво име, но разбрах, че това е реален човек… И тя отговаря: ‘Не знам защо го правя’.“

          Фалшивата новина я накарала да се замисли за механиката на онлайн съдържанието и стремежа към гледаемост:

          „Как би могъл да накараш толкова много хора за буквално никакво време да ти отворят даден пост? И как това може да е в името на нещо позитивно? Видеото има над 163 хиляди гледания.“

