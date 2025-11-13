Актрисата Лара Златарева „починала“ в TikTok: фалшива новина предизвика стотици реакции

Поредна фалшива новина заля социалните мрежи – този път насочена към актрисата Лара Златарева, за която в TikTok се разпространи невярна информация, че е починала. Макар слухът бързо да бе опроверган, той предизвика силен отзвук и вълна от притеснени обаждания.

Златарева разказа в ефира на „Здравей, България“, че първоначално се объркала, когато по телефона ѝ съобщили: „В TikTok те отписаха.“

„Попитах: ‘Какво значи това?’, и тогава разбрах, че съм ‘починала’.“

В началото тя реагирала с усмивка и известно недоумение:

„Умрях от смях. Казах си: ‘Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?’“

Но забавлението бързо преминало в тревога. Актрисата започнала да получава множество обаждания и съобщения от приятели и колеги, уплашени за състоянието ѝ. Тя веднага се свързала с майка си и дъщерите си, за да предотврати стреса, който подобна новина би могла да предизвика.

С времето в нея се натрупало „усещане за нещо гадно“. Много хора ѝ писали, че са докладвали видеото, разпространило фалшивата информация.

„Тази жена – Пепа Кънева… сигурно е фалшиво име, но разбрах, че това е реален човек… И тя отговаря: ‘Не знам защо го правя’.“

Фалшивата новина я накарала да се замисли за механиката на онлайн съдържанието и стремежа към гледаемост: