Актрисата Лара Златарева „починала“ в TikTok: фалшива новина предизвика стотици реакции

Поредна фалшива новина заля социалните мрежи – този път насочена към актрисата Лара Златарева, за която в TikTok се разпространи невярна информация, че е починала. Макар слухът бързо да бе опроверган, той предизвика силен отзвук и вълна от притеснени обаждания.
- Реклама -
Златарева разказа в ефира на „Здравей, България“, че първоначално се объркала, когато по телефона ѝ съобщили: „В TikTok те отписаха.“
В началото тя реагирала с усмивка и известно недоумение:
Но забавлението бързо преминало в тревога. Актрисата започнала да получава множество обаждания и съобщения от приятели и колеги, уплашени за състоянието ѝ. Тя веднага се свързала с майка си и дъщерите си, за да предотврати стреса, който подобна новина би могла да предизвика.
С времето в нея се натрупало „усещане за нещо гадно“. Много хора ѝ писали, че са докладвали видеото, разпространило фалшивата информация.
Фалшивата новина я накарала да се замисли за механиката на онлайн съдържанието и стремежа към гледаемост:
Поредна фалшива новина заля социалните мрежи – този път насочена към актрисата Лара Златарева, за която в TikTok се разпространи невярна информация, че е починала. Макар слухът бързо да бе опроверган, той предизвика силен отзвук и вълна от притеснени обаждания.
- Реклама -
Златарева разказа в ефира на „Здравей, България“, че първоначално се объркала, когато по телефона ѝ съобщили: „В TikTok те отписаха.“
В началото тя реагирала с усмивка и известно недоумение:
Но забавлението бързо преминало в тревога. Актрисата започнала да получава множество обаждания и съобщения от приятели и колеги, уплашени за състоянието ѝ. Тя веднага се свързала с майка си и дъщерите си, за да предотврати стреса, който подобна новина би могла да предизвика.
С времето в нея се натрупало „усещане за нещо гадно“. Много хора ѝ писали, че са докладвали видеото, разпространило фалшивата информация.
Фалшивата новина я накарала да се замисли за механиката на онлайн съдържанието и стремежа към гледаемост:
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че е убеден във възможността да бъде преодоляно ветото върху закона за особения управител на „Лукойл“ и че България ще получи дерогация.