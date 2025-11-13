НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Англия с безпроблемен успех над Сърбия

          Головете за "трите лъва" вкараха Букайо Сака и Еберечи Езе

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Англия продължи перфектния си поход в световните квалификации от група „К“, след като победи Сърбия с 2:0 на „Уембли“.

          - Реклама -

          Букайо Сака даде аванс на домакините в 28-ата минута, а в добавеното време Еберечи Езе оформи крайния резултат, като при удара топката леко рикошира в Фил Фоудън.

          С успеха англичаните запазват стопроцентов актив — 21 точки от 21 възможни. Сърбия е трета в класирането с 10.

          Англия продължи перфектния си поход в световните квалификации от група „К“, след като победи Сърбия с 2:0 на „Уембли“.

          - Реклама -

          Букайо Сака даде аванс на домакините в 28-ата минута, а в добавеното време Еберечи Езе оформи крайния резултат, като при удара топката леко рикошира в Фил Фоудън.

          С успеха англичаните запазват стопроцентов актив — 21 точки от 21 възможни. Сърбия е трета в класирането с 10.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Голямо разочарование за Кристиано Роналдо и компания

          Станимир Бакалов -
          Португалия допусна първа загуба в световните квалификации от група „F“, след като падна с 0:2 при визитата си на Ирландия. Трой Парът откри резултата в...
          Спорт

          Франция си подпечата билета за Световното

          Станимир Бакалов -
          Франция си осигури място на Мондиал 2026 след категорична победа с 4:0 над Украйна на „Парк де Пренс“. Килиан Мбапе откри резултата в 55-ата минута...
          Спорт

          Голяма звезда почти сигурно ще играе на Световното

          Станимир Бакалов -
          Националният отбор на Норвегия направи решителна крачка към първото си участие на световно първенство от 1998 година насам. Скандинавците, част от които е един...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions