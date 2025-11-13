Англия с безпроблемен успех над Сърбия

Англия продължи перфектния си поход в световните квалификации от група „К“, след като победи Сърбия с 2:0 на „Уембли“.

Букайо Сака даде аванс на домакините в 28-ата минута, а в добавеното време Еберечи Езе оформи крайния резултат, като при удара топката леко рикошира в Фил Фоудън.

С успеха англичаните запазват стопроцентов актив — 21 точки от 21 възможни. Сърбия е трета в класирането с 10.