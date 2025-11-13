НА ЖИВО
      четвъртък, 13.11.25
          „Боклукгейт": Делото срещу Бобокови стартира с искане за връщане на обвинението

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Стартът на процеса срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови бе даден, но не без затруднения. Делото, известно като „Боклукгейт“, не успя да започне по план, след като защитата настоя обвинителният акт да бъде върнат на прокуратурата.

          Според документа обвиняеми са Пламен и Атанас Бобокови, бившият заместник-министър на околната среда Красимир Живков, както и още трима души. В обвинението се посочва, че те са неправомерно внасяли и преработвали опасни отпадъци на територията на страната.

          Делото срещу Атанас и Пламен Бобокови за опасните отпадъци тръгва по същество Делото срещу Атанас и Пламен Бобокови за опасните отпадъци тръгва по същество

          „Разследването започна през 2020 година от закритата вече спецпрокуратура.“

          Процесът привлича внимание не само заради имената на подсъдимите, но и заради факта, че делото идва от структура, която вече не съществува.

          Политика

          Доналд Тръмп сложи край на най-дългото правителствено прекъсване в САЩ

          Дамяна Караджова
          В Съединените щати официално приключи най-продължителната бюджетна парализа в историята на федералната администрация.
          Общество

          Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията

          Дамяна Караджова
          Паркирането в столицата влиза като водеща тема в днешното заседание на Столичния общински съвет.
          Общество

          Съветът на децата към председателя на ДАЗД проведе специално заседание за онлайн безопасността

          Владимир Висоцки
          Съветът на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе специално заседание, на което постави темата за онлайн сигурността на...

