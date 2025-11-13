„Боклукгейт“: Делото срещу Бобокови стартира с искане за връщане на обвинението

Стартът на процеса срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови бе даден, но не без затруднения. Делото, известно като „Боклукгейт“, не успя да започне по план, след като защитата настоя обвинителният акт да бъде върнат на прокуратурата.

- Реклама -

Според документа обвиняеми са Пламен и Атанас Бобокови, бившият заместник-министър на околната среда Красимир Живков, както и още трима души. В обвинението се посочва, че те са неправомерно внасяли и преработвали опасни отпадъци на територията на страната.

„Разследването започна през 2020 година от закритата вече спецпрокуратура.“

Процесът привлича внимание не само заради имената на подсъдимите, но и заради факта, че делото идва от структура, която вече не съществува.