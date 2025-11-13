Бонев: Терзиев изготвя и защитава своята администрация, да го подкрепим

Дългоочаквана реформа в режима на паркиране в София е на дневен ред в Столичния общински съвет (СОС), съобщи председателят на групата на „Спаси София“ Борис Бонев на брифинг преди заседанието на съвета.

- Реклама -

Предстои обсъждане на промени в Наредбата за организацията на движението, които предвиждат:

повишаване на цените в зоните за платено паркиране;

в зоните за платено паркиране; актуализиране на служебния абонамент ;

; промяна на работното време на синята и зелената зона;

на синята и зелената зона; и нов механизъм за разпределяне на приходите — част от средствата ще остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалата част ще се насочва към Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

„Предлагаме един общ проект за решение, внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“ и „Синя София“. Надявам се днес Общинският съвет да приеме тази отдавна необходима и отлагана реформа,“ заяви Борис Бонев.

Паралелно с това общинският съветник Андрей Зографски обяви, че „Спаси София“ предлага да се даде мандат на кмета Васил Терзиев за започване на преговори с европейски и български банки за инвестиционен заем от 400 млн. лв. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на 250 нови превозни средства за градския транспорт.

Зографски припомни, че през 2024 г. СОС вече е приел инвестиционна програма за близо 1 млрд. лв., насочена към обновяване на автопарка.

Планът предвижда финансиране на вече обявени обществени поръчки, включващи:

18 нископодови трамвая за линии 20 и 22;

за линии 20 и 22; 40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12;

за линии 1, 6, 8, 11 и 12; 75 хибридни тролейбуса, 70 автобуса на природен газ и 50 електробуса.

„Автопаркът се нуждае от сериозна модернизация, за да осигурим по-комфортни условия за пътуване,“ подчерта Зографски.

По отношение на структурата на общинската администрация, предложена от кмета Васил Терзиев, Борис Бонев заяви, че Терзиев има пълното право да изготвя и защитава своя екип и организация: