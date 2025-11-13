Борисов подкрепи оставката на Антон Славчев, но депутатите от ГЕРБ – не

Единствено лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е положил подписа си под искането за оставка на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев. Този факт беше огласен от парламентарната трибуна от Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Мирчев обяви, че ще предаде папката със събраните подписи на заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ, за да могат и останалите депутати от формацията да последват примера на своя лидер. Депутатът изрази разочарование, че синята папка за пореден път е била намерена на рояла в кулоарите на парламента, но без очакваните подписи от ГЕРБ.

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ настоява за оставката на Славчев от месеци. На 10 октомври съпредседателят на ПП Асен Василев, заедно с партньорите си от ДСБ и „Да, България“, официално обяви началото на подписката.

„С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията“, заяви тогава Василев.

Папката беше символично оставена върху рояла в мраморната зала на Народното събрание в очакване на подкрепа от другите парламентарни групи, най-вече от ГЕРБ, чийто лидер Бойко Борисов по-рано се бе изказал в полза на оставката на цялата комисия.

На 30 октомври, отново от трибуната, Ивайло Мирчев припомни за „мъжката дума“ на Борисов, че ще подкрепи искането. „Нося папката, идвам да подпишем“, каза тогава Мирчев и се отправи към мястото на лидера на ГЕРБ, който незабавно се подписа. Впоследствие папката е била предоставена на ГЕРБ с надеждата и други народни представители да се присъединят, но това така и не се е случило, а папката се е озовала отново на рояла.