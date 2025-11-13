НА ЖИВО
          Борисов подкрепи оставката на Антон Славчев, но депутатите от ГЕРБ – не

          Снимка: БГНЕС
          Единствено лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е положил подписа си под искането за оставка на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев. Този факт беше огласен от парламентарната трибуна от Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

          Мирчев обяви, че ще предаде папката със събраните подписи на заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ, за да могат и останалите депутати от формацията да последват примера на своя лидер. Депутатът изрази разочарование, че синята папка за пореден път е била намерена на рояла в кулоарите на парламента, но без очакваните подписи от ГЕРБ.

          Борисов: Ветото ще бъде преодоляно, България ще получи дерогация за „Лукойл“ Борисов: Ветото ще бъде преодоляно, България ще получи дерогация за „Лукойл“

          Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ настоява за оставката на Славчев от месеци. На 10 октомври съпредседателят на ПП Асен Василев, заедно с партньорите си от ДСБ и „Да, България“, официално обяви началото на подписката.

          „С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията“,

          заяви тогава Василев.

          Папката беше символично оставена върху рояла в мраморната зала на Народното събрание в очакване на подкрепа от другите парламентарни групи, най-вече от ГЕРБ, чийто лидер Бойко Борисов по-рано се бе изказал в полза на оставката на цялата комисия.

          Борисов: Ако няма вето, още утре назначаваме управител на ‘Лукойл Борисов: Ако няма вето, още утре назначаваме управител на ‘Лукойл

          На 30 октомври, отново от трибуната, Ивайло Мирчев припомни за „мъжката дума“ на Борисов, че ще подкрепи искането. „Нося папката, идвам да подпишем“, каза тогава Мирчев и се отправи към мястото на лидера на ГЕРБ, който незабавно се подписа. Впоследствие папката е била предоставена на ГЕРБ с надеждата и други народни представители да се присъединят, но това така и не се е случило, а папката се е озовала отново на рояла.

          Social

          Коледният пост приближава: Ръководство за 40-дневния път към Рождество

          Никола Павлов -
          На 15 ноември православната църква поставя началото на Коледните пости – 40-дневен период на духовно и физическо пречистване, подготвящ вярващите за Рождество Христово. Наричан...
          Политика

          Одобрен от САЩ: Това ли е особеният управител на „Лукойл“?

          Никола Павлов -
          Петко Николов ще бъде назначен за особен управител на „Лукойл“ у нас, съобщава Frog News, позовавайки се на американски дипломатически източници.Според информацията, неговата кандидатура...
          Политика

          Правителството одобри бюджета, вижте основните показатели

          Никола Павлов -
          Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г., както и актуализираната средносрочна прогноза до 2028 г., като основен акцент е въвеждането...

