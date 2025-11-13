Борисов: Ветото ще бъде преодоляно, България ще получи дерогация за „Лукойл“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че е убеден във възможността да бъде преодоляно ветото върху закона за особения управител на „Лукойл“ и че България ще получи дерогация.

„Решението беше взето още миналия петък, а президентът можеше да го върне веднага. С това забавяне от една седмица се съкрати времето ни за реакция. Ветото ще бъде преодоляно — гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. Страната ни е надежден партньор на САЩ, а от ОФАК ни приветстваха. Убеден съм, че това ще се случи“, заяви Борисов.

На въпрос дали заедно с Делян Пеевски се опитват да продадат „Лукойл“, той отрече категорично: „Не!“.

Относно отсъствието на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при обсъждането на бюджета, Борисов коментира:

„С 56 депутати няма как да налагам волята си. Когато бях премиер, винаги имаше Тристранка, но сега не мога да ги принудя да я свикат.“