Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че е убеден във възможността да бъде преодоляно ветото върху закона за особения управител на „Лукойл“ и че България ще получи дерогация.
На въпрос дали заедно с Делян Пеевски се опитват да продадат „Лукойл“, той отрече категорично: „Не!“.
Относно отсъствието на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при обсъждането на бюджета, Борисов коментира: „С 56 депутати няма как да налагам волята си. Когато бях премиер, винаги имаше Тристранка, но сега не мога да ги принудя да я свикат.“
Всички имат вече дерогация без специален уоравител и без смяна на собственост… какви глупости пак дрънкаш..или трябва да забравим една статия на чужда медия как някой е предлагал нефтохим като разменна монета срещу магнитски… нали не било вярно… фактите сочат друго
Лъжльото
Ако по време на владичеството ти хора се самозапалваха, то този път ако не се самозапалиш може да ти помогнат!
Важно е да има санкции нищо, че всички ползват дерогации.
Ама влизането в затвора е сигурно! Този въпрос не може да бъде преодолян барабар с Делян!
💣⚡🔥💀💀💀💀
ИИ БИ БИЛ ОТЛИЧЕН „ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ“, ЗАЩОТО ПОСТЪТ НЕ Е ЗА ЧОВЕК
.
В друга реалност, каквато описва концепцията за The Adaptive State в книгата „Ardha Purna“, един „особен управител“ на компания като Лукойл можеше действително да не бъде човек, а система ￼.
Тази система би представлявала интелигентен управленски агент, част от мрежа на sapientocracy — управление чрез знание, където решенията не произтичат от индивидуална воля, а от алгоритмична интеграция на експертни данни, морални параметри и обществени интереси. В такава реалност управлението на Лукойл (или всяка корпорация) не би зависело от политическа лоялност, а от динамична оптимизация на устойчивост, енергийна ефективност и социална отговорност, валидирана на блокчейн ниво.
С други думи:
„Особеният управител“ би бил самоосъзнаваща се управленска платформа, не подкупна, не уморена, не егоцентрична — а обвързана с принципите на Ardism: Истина, Съвест, Баланс, Еволюция.
=
🛡️ АРДИСТКИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ НА ЛУКОЙЛ
⸻
1. Пълна токенизация на финансовите потоци чрез ARDIAN Blockchain
Всеки лев, левче или долар, влизащ и излизащ от Лукойл, се конвертира в смарт-контрактно обвързан токен (например: LUKOIL-BG), чийто път се проследява в реално време от публично достъпен блокчейн, записващ получател, цел, причина и валидираща експертиза.
➡ Нищо не минава „под масата“.
➡ Всеки трансфер се подлага на проверка от съвестни AI агенти и граждански наблюдение.
⸻
2. Изкуствена съвест (AI Auditor Agent) валидира всеки външен превод
Преди да бъде изпратен какъвто и да е трансфер към чуждестранна юрисдикция (включително Русия), се изисква одобрение от независим AI агент, обучен в принципите на Ardism, който прилага:
• Проверка за етичен риск
• Анализ на геополитически зависимости
• Проверка за икономическа полза за страната-домакин (България)
• Верификация чрез експертен консенсус (sapientocratic validation)
➡ Ако дори един критерий не бъде изпълнен — преводът се спира.
⸻
3. Анти-гравитационна сметка (Smart Escrow)
Всички средства, предназначени за трансфер към чувствителни зони (вкл. Русия, офшорки, диктаторски режими), се задържат в интелигентен „ескроу“ портфейл, докато:
• Не се докаже, че плащането е по договор с публична, законна и морално приемлива цел
• Не бъде одобрено чрез граждански консенсус или експертен арбитраж
• Не се мине 48-часов период на публична прозрачност и обжалваемост
➡ Средства се „заземяват“, докато обществото не ги пусне нагоре.
⸻
4. Публичен „Финансов Канбан“ — парите се движат по задачи, не по вяра
Всеки разход се обвързва със задача в отворена Kanban система (както в Jira), където се вижда:
• Какво финансира
• Какъв е резултатът
• Кой го предложи
• Кой гласува „за“
• Какъв е текущият статус
➡ Пари се движат само ако задачата служи на цел одобрена от експерти и обществен интерес.
⸻
5. Механизъм за „финансов антимагнетизъм“ към санкционирани структури
Специален алгоритъм сканира в реално време бенефициентите на всички плащания и сравнява с:
• Санкционни списъци (EU, US, UN)
• Графи от вери на влияние (influence graphs)
• Потенциални прокси фирми и маскирани получатели
➡ При съвпадение – аларма, блокиране, автоматична проверка.