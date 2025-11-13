Бюджет 2026 е внесен в парламента въпреки бойкота на бизнеса, Борисов го обвърза с този на САЩ

Проектобюджетът на България за 2026 г. беше официално внесен в Народното събрание, след като получи одобрение от Министерския съвет. Това съобщи БНТ. Заедно с него са депозирани и проектозаконите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Приемането на финансовата рамка от кабинета стана въпреки обявения от работодателските организации бойкот. Според бизнеса, цитиран от бТВ, правителството е гласувало предложения от него проект, като е отложило за следващата година ключови реформи.

От бизнес средите твърдят, че бюджетът отнема средства от работещите в полза на бъдещи държавни разходи. Като доказателство те сочат, че за периода от 2021 г. до 2026 г. работната заплата на човек намалява с 4000 лева. Според техните изчисления, през идната година всеки служител ще бъде с 232 лева по-беден месечно, без да получи насреща по-качествени държавни услуги.

Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация, илюстрира проблема с конкретни примери: „Децата ходят в частни детски градини, защото места в другите няма. Синовете ни посещават частни училища, защото услугата, която държавните предлагат, е ужасна. Използваме услугите на частни лекари, защото знаем как е здравеопазването. Грижим се нашите родители, защото пенсионната система на работи“.

Работодателите предлагат алтернативни решения за попълване на хазната без увеличаване на данъчно-осигурителната тежест. Сред мерките са премахване на автоматичните механизми за ръст на заплатите в някои сектори, съкращаване на трайно незаети щатни бройки в администрацията и налагане на лимит върху бонусите.

В своя защита премиерът Росен Желязков определи бюджета като „единствено възможният“. Въпреки това, той призна: „На въпроса добър ли е бюджета, моят отговор е „не“.“ Според него всяка социална, политическа или икономическа група би го определила като лош. „Но същественият въпрос е възможен ли е друг бюджет и аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа, национална ситуация може да се предложи друг“, допълни Желязков.

Коментар по темата направи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той заяви, че одобрението на тристранния съвет за план-сметката за 2026-та не е задължително. „Аз балансирах бизнеса и синдикатите. Виждате, че те идват в централата на ГЕРБ и аз им отговарям, че когато не съм овластен, няма как само с 66 депутати да си налагам волята“, каза Борисов.

Той направи и изненадваща връзка между внасянето на българския бюджет и този на САЩ. „Ние чакахме да го приемат и днес като го има, ще внесем нашия в парламента. Ние сме много свързани вече. Интересуваме се повече какво става там, отколкото тук. Затова с голям възторг приехме, че вече има бюджет. Днес ще вкараме нашия и до края на годината ще работим в евро“, заяви лидерът на ГЕРБ.