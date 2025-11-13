НА ЖИВО
          Доналд Тръмп сложи край на най-дългото правителствено прекъсване в САЩ

          Снимка: БГНЕС
          В Съединените щати официално приключи най-продължителната бюджетна парализа в историята на федералната администрация. Текущият президент на Америка Доналд Тръмп подписа закона, който прекратява 43-дневното прекъсване в работата на правителството.

          Край на бюджетната парализа в САЩ: постигнато е споразумение след 40 дни блокада Край на бюджетната парализа в САЩ: постигнато е споразумение след 40 дни блокада

          Малко преди това, Камарата на представителите одобри законопроекта с 222 гласа „за“ срещу 209 „против“. Любопитен детайл е, че шестима демократи гласуваха в подкрепа на документа, въпреки позицията на мнозинството в тяхната партия.

          Подписването на закона означава, че стотици хиляди държавни служители най-сетне ще получат дължимите си възнаграждения. Ще бъде възстановена и продоволствената помощ, а хаосът във въздушния контрол ще приключи, връщайки системата към нормален ритъм на работа.

