      четвъртък, 13.11.25
          Начало България Крими

          Двама бургазлии обраха вендинг автомати за играчки и взеха 350 лева на стотинки

          Десислава Димитрова
          Двама криминално проявени мъже от Бургас, на 23 и 27 години, бяха задържани, след като обрали два вендинг автомата за играчки, съобщиха от полицията.

          Според разследването, първата кражба е извършена от автомат, разположен на ул. „Цар Калоян“, откъдето са взети 150 лева на стотинки. Втората е станала на ул. „Гладстон“, където двамата са задигнали още 200 лева в монети.

          Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода

          Задържаните са признали вината си и са поставени под 24-часов арест.

          Работата по изясняване на цялостната им престъпна дейност продължава под ръководството на служители от Първо районно управление – Бургас.

          Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕКШЪН: Остър спор между Мария Илиева и Радостин Василев в парламента

          Никола Павлов -
          В Народното събрание днес депутатът от „Величие“ Мария Илиева направи изявление от парламентарната трибуна, в което отхвърли като безпочвени обвиненията срещу нея, отправени от...
          Общество

          Актрисата Лара Златарева „починала“ в TikTok: фалшива новина предизвика стотици реакции

          Дамяна Караджова -
          Поредна фалшива новина заля социалните мрежи – този път насочена към актрисата Лара Златарева
          Политика

          Борисов: Ветото ще бъде преодоляно, България ще получи дерогация за „Лукойл“

          Десислава Димитрова -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че е убеден във възможността да бъде преодоляно ветото върху закона за особения управител на „Лукойл“ и че България ще получи дерогация.

