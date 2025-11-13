Двама бургазлии обраха вендинг автомати за играчки и взеха 350 лева на стотинки

Двама криминално проявени мъже от Бургас, на 23 и 27 години, бяха задържани, след като обрали два вендинг автомата за играчки, съобщиха от полицията.

Според разследването, първата кражба е извършена от автомат, разположен на ул. „Цар Калоян“, откъдето са взети 150 лева на стотинки. Втората е станала на ул. „Гладстон“, където двамата са задигнали още 200 лева в монети.

Задържаните са признали вината си и са поставени под 24-часов арест.

Работата по изясняване на цялостната им престъпна дейност продължава под ръководството на служители от Първо районно управление – Бургас.