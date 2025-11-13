Двама бургазлии обраха вендинг автомати за играчки и взеха 350 лева на стотинки

Двама криминално проявени мъже от Бургас, на 23 и 27 години, бяха задържани, след като обрали два вендинг автомата за играчки, съобщиха от полицията.
Според разследването, първата кражбае извършена от автомат, разположен на ул. „Цар Калоян“, откъдето са взети 150 лева на стотинки. Втората е станала на ул. „Гладстон“, където двамата са задигнали още 200 лева в монети.
Задържаните са признали вината си и са поставени под 24-часов арест.
Работата по изясняване на цялостната им престъпна дейност продължава под ръководството на служители от Първо районно управление – Бургас.
- Реклама -
